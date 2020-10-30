《神州縱橫－凌昆》深圳未來將更輝煌

《神州縱橫》習近平南巡，在深圳特區４０周年大典上發表重要講話，並到鄧小平像前致敬

。深圳過去４０年的建設創造了奇跡，習近平講話正是為了指引深圳未來進一步發展再創新猷。



＊習對深圳未來作重要指示＊



習近平在回顧了深圳４０年的成績及經驗後，指出深圳正面對新形勢，在外的是世界出現了

百年一遇大變局，在內的是中國經濟要由高速增長階段轉向高質發展階段，因此深圳要在新形勢

下推行新一輪改革開放與發展，在更高的起點上達致更高的目標。對此習近平亦作出了具體指引

：深圳已定位為建設中國特色社會主義先行示範區，其任務包括率先實現現代化，成為社會主義

現代化強國城市範例，在更高水平上推動改革開放，推動大灣區建設和豐富「一國兩制」實踐。

最後兩項是考慮到深圳所處地理位置，特別是毗鄰香港。之前的則具全國性意義，為探索新路先

行先試做領頭羊。習近平還提出了一些新發展指引：（一）有新理念。為推動優質發展要以發展

為第一要務、人才為第一資源和創新為第一動力。除高效外，還要重視公平、可持續及安全等因

素。（二）深化改革及擴大開放。改革到了新關頭遇上新問題，艱巨程度不亞於４０年前。另方

面中央會全力支持，通過放權來推動先行先試。（三）創新城市治理體系並促進治理現化化。

（四）推出人民為中心的發展，增加公共服務尤其面向基層者。（五）發展深圳作為重要引擎作

用推動大灣區建設。



＊深圳將成世界領頭羊＊



習近平自上任伊始便十分重視推動深圳新一輪發展與改革開放，並提出了在鄧小平開拓的道

路上走下去，還要進一步升級優化，既傳承又創新。從宏觀角度看，中國面對的外部環境及國內

情況與４０年前已有天淵之別。中國的水平及實力已有倍數提升，但面對的新問題新挑戰同樣以

倍數提升。４０年前中國還有香港的引路及經驗可借鑑，還有西方市場經濟體系的藍本可供學習

，但到今天深圳已超越香港並站到世界發展前沿。過去中國是市場規律及國際秩序的接受者跟隨

者，現在卻要參與其改革及開拓，甚至有時要在這方面肩負引領角色。故深圳不單是全國的領頭

羊，在一些領域還會成為世界的領頭羊。難度之大要求之高可想而知。國際環境也更複雜：過去

西方對華還有點合作及扶持之心，到今天以美國為首的五眼聯盟以至歐洲的新八國聯軍都有遏華

之意，美國更是全力全方位打壓。當然這既是挑戰及壓力，也是機遇及動力，可催迫中國力快發

展及深化改革開放。顯然，深圳還將擔負突圍先鋒角色：引領中國突破美國等的打壓，並加快達

致建成現代化強國的目標。《資深評論員 凌昆》



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