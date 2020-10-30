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30/10/2020 09:31

《股林淘金－林家亨》經濟數據有回升，提防美股死貓彈

　　《股林淘金》美國昨天（２９日）公布的第三季度經濟增長，比上季回升３３％，是有歷史
以來最大的增幅，消息令美股道指一度升達３００點，但之後乏力，收市僅升１３９點，納指升
幅有１８０點，達１﹒６４％。美股收市後延長交易時段蘋果公布中國的季度銷售量比上季下跌
２９％，比去年下跌２１％，蘋果股價下跌４﹒２２％。Ｔｗｉｔｔｅｒ亦公布新客上台量差過
市埸預期，股價下趺１７％，令今早（３０日）９時美股道指埸外期貨下跌約１４０點。
　　預計今日港股表現欠佳，美股期貨再跌令投資者擔憂今晚美股再下一城，恆指或有機會再跌
回保歷加通道中線２４３６０點附近，撈貨者可以耐心等候。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
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