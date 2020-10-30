【五中全會】如是金融：要求科技自立自強，製造強國先於網絡強國

《經濟通通訊社３０日專訊》中共第十九屆五中全會昨日（２９日）閉幕，會議通過了《中

共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二零三五年遠景目標的建議》。如是金

融研究院執行院長朱振鑫表示，經濟增長目標大改革，給未來五年定調了，不走刺激的老路，淡

化ＧＤＰ的意思很明顯，不會像２００９、２０１２、２０１５年那樣刺激增長了。

從現在到２０３５年，公報提的第一個具體目標就是「關鍵核心技術實現重大突破」，這和

十三五的「產業邁向中高端」相比戰略意味更濃，不是產業問題，是國家安全問題。創新的內涵

變了，十三五和十四五雖然都強調創新的核心地位，但上次是強調綜合的體制創新，重點是改革

，這次的重點是科技，要求是自立自強，國產替代和自主可控的春天來了。



＊不提虛擬經濟，不丟老基建＊



朱振鑫又認為，實體經濟比以往更重要，不管是從政策還是市場表現來看，十三五的亮點都

在虛擬經濟，比如「互聯網＋」、分享經濟，這次都沒提，十四五的亮點則更傾向於實體經濟，

文字上有一個微妙的變化，上次網絡強國在製造強國之前，這次製造強國在網絡強國之前。

值得關注的是，新基建要搞，老基建也不會丟。新基建這個詞並沒有出現在公報中，說的是

數字中國。反而是特別提到了老基建，比如十三五的公報中幾乎沒提交通二字，這次反而首次提

出「交通強國」，算是給老基建正名了。（ｗｌ）

