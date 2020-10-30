【五中全會】十四五重「實體」多過「虛擬」，科技自主成首要大事

《經濟通通訊社記者李菲、黃燕明３０日報道》市場矚目的中共第十九屆五中全會昨日

（２９日）閉幕，國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二零三五年遠景目標的建議同日公布

。與前幾次五年規劃相比，十四五（２０２１－２０２５年）規劃之所以非同尋常，是因為恰好

站在「第二個一百年」的起點，也是中國實現２０３５年遠景目標的重要階段。

整體上看，本次公報淡化了經濟增速目標，轉為「重質不重量」，緊扣「雙循環」要求經濟

高質量發展。因此，公報將科技創新擺在第一位，芯片、光刻機、操作系統等「卡脖子」關鍵技

術是中長期政策的重點導向，並提出把發展經濟著力點放在實體經濟上，要建設「三個強國」＋

數字中國，對金融的關注度意外下降。

公報中提到港澳的內容只有一句：要保持香港、澳門長期繁榮穩定，但上次四中全會公報則

提及支持港澳發展經濟、改善民生、推進民主、促進和諧等。中共中央今早就傳達十九屆五中全

會精神舉行新聞發布會，中央財經委員會辦公室副主任韓文秀於會上表示，在十四五規劃時間，

中央將進一步支持香港鞏固提升競爭優勢，相信只要全面貫徹一國兩制方針，加強港澳與內地交

流合作，支持港澳更好融入國家發展大局，香港澳門一定能力保持長期繁榮穩定。



＊ＧＤＰ目標消失，或列於之後公布的規劃綱要＊



市場公認本次十四五規劃已將經濟增速目標淡化。公報在２０３５年遠景目標和「十四五」

時期經濟社會發展主要目標中均未設定具體的經濟增速目標，這意味著過去常用的通過房地產等

手段刺激經濟的措施可能成為歷史。不過，會議提出的遠景目標是，到２０３５年人均國內生產

總值要達到中等發達國家水平。德商銀行亞洲高級經濟學家周浩稱，現在中國人均國內生產總值

是１萬美元，如果屆時要達到２萬美元水平，那麼隱藏的目標就是名義ＧＤＰ年均增速要在４－

４﹒５％之間，目標還是很遠大的。

此外，渣打銀行首席經濟學家、大中華區研究部主管丁爽認為，根據公報對２０３５年遠景

目標的論述，他預計到時人均國內生產總值將略高於１﹒５萬美元。

不過，廣發證券首席經濟學家郭磊提示了一個細節：２０１５年十八屆五中全會公報有關於

ＧＤＰ的數字目標（「到２０２０年ＧＤＰ和城鄉居民收入比２０１０年翻一番」），是因為這

一目標是十八大確定的。再之前十七屆五中全會公報亦沒有具體ＧＤＰ目標的表述，主要是定性

目標。具體目標一般是在規劃綱要中列出，十四五有沒有ＧＤＰ中樞指引只能屆時再看。



＊科技創新上升至國安高度，自立自強亦要開放合作＊



過去逾兩年來中美關係急速惡化，從貿易戰打到科技戰，目前幾乎進入全面對壘階段，面對

西方世界對中國科技產業鏈的圍追堵截，中國必須更加自力更生，自主創新。所以，從現在到

２０３５年，公報提的第一個具體目標就是「關鍵核心技術實現重大突破」。如是金融研究院執

行院長朱振鑫表示，這和十三五的「產業邁向中高端」相比戰略意味更濃，不是產業問題，是國

家安全問題。與此同時，創新的內涵變了，十三五和十四五雖然都強調創新的核心地位，但上次

是強調綜合的體制創新，重點是改革，這次的重點是科技，要求是自立自強，國產替代和自主可

控的春天來了。

科技部部長王志剛今日在發布會上表示，開放合作和科技自立自強是辯證統一的，中國的科

技創新都不是封閉式的創新，以後也不會關起門來搞創新。當前中國的科技創新離不開世界，世

界的科技發展也離不開中國，希望能學習借鑒更多的先進經驗。未來，中國擴大科技開放合作的

步伐會愈邁愈大。

發布會上再有針對中美會否脫勾的提問。中央財經委員會辦公室副主任韓文秀回應稱，中美

作為全球最大的兩個經濟體，兩國間的經濟聯繫是由雙方經濟結構的互補性和全球經濟的開放性

所決定的，徹底「脫勾」根本不現實。今年第三季度，在疫情衝擊的背景下，中美雙邊貿易額同

比增長了１６％。我們要「不畏浮雲遮望眼」，繼續高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，堅定

維護多邊主義。



＊實體經濟爬頭虛擬經濟，「新基建」消失「老基建」獲正名＊



一場新冠肺炎疫情打亂中國經濟發展步伐，如果說十三五的亮點在虛擬經濟，十四五的重點

則重落實體經濟。如是金融研究院朱振鑫評論稱，十三五重頭戲例如「互聯網＋」、分享經濟，

本次公告都沒提。十四五的亮點更傾向於實體經濟，還體現在文字上的微妙變化：上次網絡強國

在製造強國之前，這次製造強國在網絡強國之前。此外，「新基建」這個詞並沒有出現在公報中

，說的是「數字中國」。反而特別提到了老基建，比如十三五的公報中幾乎沒提交通二字，這次

反而首次提出「交通強國」，算是給老基建正名了。

東北證券認為，公報還有一個亮點，是對國防安全和環保更為重視，國防軍工的重點從十三

五的「軍民融合」轉「捍衛國家主權」，強調「生態文明」、「綠色發展」的重點在於提升能源

利用效率，光伏風電、新能源車景氣度預計持續提升。渣打銀行首席經濟學家、大中華區研究部

主管丁爽評論道，公報總共提到２２次「安全」，最後強調要「統籌發展和安全，建設更高水平

的平安中國」，反映安全的概念有所拓展，涵蓋糧食安全、經濟發展安全、產業鏈安全等等，主

要是因為外部環境的不確定不穩定性。

惟丁爽仍認為中國會堅持和平發展，因公報提出中國處在戰略機遇期。高盛經濟學家團隊亦

表示，雖然中國政府多年來一直在呼籲轉變發展模式，但考慮到國內外大環境已經發生變化，認

為中國政府在未來五年內可能會加快改革步伐。

