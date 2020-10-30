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30/10/2020 17:21

【大國博弈】外交部：美逮捕「獵狐行動」相關人員非中方執法人員

　　《經濟通通訊社３０日專訊》美國司法部和聯邦調查局（ＦＢＩ）首次打擊中國進行的「獵
狐行動」，周三（２８日）正式起訴８人涉嫌充當中國非法代理人，其中６人還涉嫌串謀跨州和
跨國跟蹤糾纏，目前３人在逃。在北京，中國外交部發言人汪文斌連續第二日回應此事時表示，
據其了解，美方最近逮捕的相關人員不是中方執法人員，其相關指控純屬造謠污蔑。
　　汪文斌又稱，美國是中國外逃腐敗和經濟犯罪嫌疑人最集中的國家。但是近年來，美方一直
消極對待中方提出的追逃等合作要求。美國個別執法部門還明目張膽為中方外逃嫌犯撐腰打氣、
提供庇護，並多次阻撓外逃人員自願回國投案。美方的所作所為完全站在了正義和法治的對立面
，違背了《聯合國反腐敗公約》和《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》精神，也背離了美方在國
際場合所作公開承諾。

＊籲美國不要成為嫌犯和非法資產的「避罪天堂」＊

　　中方要求美方停止無端指責、抹黑中方的追逃追贓努力，切實履行國際義務和承諾，不要再
貪圖嫌犯的黑錢，不要成為嫌犯和非法資產的「避罪天堂」。
　　中國於２０１４年展開「獵狐行動」，追捕逃亡到境外及港澳的中共貪官。美國司法部批評
，中國政府以反腐作包裝，打擊政治對手、異議人士和批評者，且無論被獵的對象是真正的罪犯
還是異議人士，「獵狐行動」都明顯違反了法治和國際準則，也從未就此與美國政府協調。
（ｗｌ）

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