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30/10/2020 12:51

【ＦＯＣＵＳ】短平快邁高精尖，十四五「網絡」讓路「製造」

　　【ＦＯＣＵＳ】短、平、快要邁向高、精、尖。周四（２９日）閉幕的中共五中全會，將「
關鍵核心技術實現重大突破」列為２０３５遠景的九大目標之一，誓要以「創新」及「科技自立
自強」突破美國圍堵，以「製造強國」領銜實現國家經濟實力、科技實力、綜合國力大幅躍升。
　　至於另一重點「雙循環」，會議首次提出「建立現代財稅金融體制」，或意味未來政策重心
由貨幣轉向財政，分配機制及資產洗牌在所難免。
　　
＊「關鍵核心技術重大突破」成關鍵＊

　　中國遭遇「百年未有大變局」之際，下一個５年的發展藍圖「十四五」規劃，乃至
２０３５年遠景目標倍受關注。
　　一連４日在北京召開的中共五中全會，昨日下午閉幕後發布逾６０００字的會議公報，提出
到２０３５年，經濟總量和城鄉居民人均收入再邁大台階；關鍵核心技術實現重大突破；人均Ｇ
ＤＰ達到中等發達國家水平等主要目標。
　　分析測算，人均ＧＤＰ若要由現時的約１萬美元增至屆時的１﹒５萬－２萬美元水平，意味
潛在名義ＧＤＰ年均增速將達４％－４﹒５％。
　　如何實現此宏圖偉略？要義有二－－科技自立自強；及暢通國內大循環，促進國內國際雙循
環。關於前者，會議將「堅持創新在中國現代化建設全局中的核心地位……加快建設科技強國」
放在十四五規劃１２大工作重點之首，並將「關鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列
」列為２０３５年遠景９大目標之首。

＊最大專利申請國，惟多屬實用創新＊

　　到底何謂「核心科技」？按國家發改委上月公布的指導意見，首要當屬基礎材料、關鍵芯片
、高端元器件、新型顯示器件、關鍵軟件。中國於全球創新指數（ＧＩＩ）最新排名第１４位，
，去年全國研發經費支出逾２﹒２萬億人幣，僅次美國，為何最高層仍要強調科技自立自強？原
因就在於基礎工業「短、平、快」太多，而「高、精、尖」太少。
　　ＧＩＩ分項數據顯示，中國儘管是全球最大的專利申請國，但專利多屬實用創新，並非重要
理論或技術突破。鑒於此，中國去年向貿易夥伴支付的專利特許權使用╱許可費仍高達逾
３４３億美元。
　　此外，儘管中國的創新先鋒華為的每年研發投入佔銷售額比重高達雙位數，但整體上市公司
平均年度研發支出不到２％，且研發投入及產出間存在巨大浪費。

＊扎實素推進共同富裕，房產稅或落地＊

　　關於「雙循環」，會議除了強調質量、效益、結構、農業、產業鏈外，首次提出「建立現代
財稅金融體制」，並將十三五強調「實施網絡強國戰略，加快建設數字中國」，轉為「堅定不移
建設製造強國、質量強國、網絡強國、數字中國」，未來重點料向財政政策、實體經濟傾斜。
　　國家發改委副主任寧吉喆周五（３０日）再指，十四五時期將扎實推動共同富裕，著力提高
低收入群體的收入，擴大中等收入群體；完善再分配機制，加大稅收、社保、轉移支付等調節力
度和精准性。
　　鑒於此，久聞樓梯響的房地產稅會否靴子落地，關注勢再升溫，而中國家庭以磚頭為最大資
產的財富配置方式，會否轉至資本市場，洗牌或在所難免。

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