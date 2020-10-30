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即市新聞

30/10/2020 10:11

《ＥＴＦ動向－凌子敬》以ＥＴＦ尋找收息投資機會

　　《ＥＴＦ動向》於全球資金氾濫的情況下，美國１０年期公債殖利率於７月３１日跌至歷史
新低的０﹒５２％，即意味著於當日投資１０年於美國１０年期公債至到期時，每年只可以得到
０﹒５２％的預期回報。而美國聯儲局於９月份的議息結果亦預測至２０２３年基準利率中位數
將維持於０﹒１％，意味直至２０２３年前都不會加息。低息的環境亦令大部分債券價格升至一
個偏高的水平，當債價上升時，買入時對等的到期收益率（ｙｉｅｌｄ　ｔｏ
ｍａｔｕｒｉｔｙ）便會變得相對上不吸引。另一方面，一直受投資者歡迎的傳統高息股亦於年
初時減少派息，「食息」一族變得手足無措。投資者需要另覓其他收息出路。
　　房地產信託投資基金（ＲＥＩＴ，下簡稱房託）於大部分亞太地區的法規或稅務優惠下，房
託的股息分派比率最少要有９０％。故此，在房託的成立上已經為投資者提供穩定派息的機制。
可是香港可以投資的房託數目及種類比較少，現時在交易所上市的房託只有１２隻，遠較日本
（６２隻），澳洲（４５隻）以及新加坡（４１隻）的數目為少。種類方面，香港的房託較為集
中住宅、零售、商場以及酒店，今年以來較受疫情影響，令其租金收入以及物業估值有一個下滑
的情況。
　　放眼於亞太地區的房託，種類上較多。舉幾個例子，新加坡的豐樹工業信託（Ｍａｐｌｅ　
ｔｒｅｅ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｔｒｕｓｔ）擁有８４個新加坡物業以及擁有２７個北美地
區物業，當中包括數據中心及高科技大樓等，而因疫情的關係，數據中心的租金反而於逆市中有
上升的壓力；另外以物流中心為主導的星獅物流工業信託（Ｆｒａｓｅｒｓ
Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ　＆　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｔｒｕｓｔ）同樣地受惠於今年電子商務爆
發性的增長，公布業績時發表其第三季盈利有近一倍的增長，而其業務亦分散於澳洲、德國、荷
蘭以及奧地利。可見香港以外的房託可為投資者帶來行業上及地區上更分散的機會。
　　整體亞太房託於今年３月份經過調整後，以經出現明顯反彈。根據標普亞太區高息（新西蘭
除外）房地產信託精選指數（淨總回報）的數據，由年初至今年３月２３日的低位調整了約
４７％，而從３月２３日低位反彈、截至今年９月３０日則有約６３％，該指數最新指標性股息
率為５﹒７３％，相比亞太地區的大市股息率相對上為高。另一方面，亞太房託指數的相關度亦
與恆生指數、滬深３００以及標普５００較低，分別只有０﹒６３、０﹒４６以及０﹒３１，因
此，將房託相關資產加入投資組合可以令風險更分散。
　　投資者不妨放眼亞太地區，其實亦有很多穩定高息的投資選擇之餘，亦可助您更分散投資組
合。要簡單地投資亞太地區的房託基金，ＥＴＦ是比較方便的投資工具。
《三星資產運用（香港）ＥＴＦ投資策略副總裁　凌子敬》

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