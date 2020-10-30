《日入而息》傳螞蟻凍資逾萬億獲１５５萬人認購，內銀季績下滑

《今天重點》﹡螞蟻破紀錄凍資逾萬億，１５５萬人瘋搶或可人人有份；中銀接逾千億新股

貸款申請，申請額及人數創近年新高

﹡中國銀行（０３９８８）首三季盈利按年跌８﹒６９％至１４５７﹒１１億

元人民幣

﹡工行（０１３９８）第三季少賺４﹒６５％至７９８﹒８５億元人民幣

﹡農行（０１２８８）第三季少賺４﹒６％至５６５﹒０１億元人民幣

﹡招行（０３９６８）首三季純利７６６﹒０３億元人幣，按年跌０﹒８２％

﹡中銀香港（０２３８８）首三季提取減值準備前經營溢利按年跌３﹒９％

﹡恆指公司：恆生中國企業指數新增快速納入機制

﹡聯交所指採企業同股不同權的公司在特定條件下可來港二次上市

﹡本港第三季預估ＧＤＰ按年跌３﹒４％勝預期，按季升３％；第三季負資產

按揭錄１９９宗，按季增加７２宗



《即日市況》﹡美期急跌大選前市場存憂，港股力守二萬四收２４１０７挫４７９點



《深滬股市》﹡午後行情急轉直下，滬指收跌１﹒５％全周挫１﹒６％



《美元匯價》﹡技術走勢顯示歐元短線仍然偏弱；歐元最新報１﹒１６７４╱７７，日圓最

新報１０４﹒４４╱４６



《公司業績》﹡復旦張江（０１３４９）九個月盈利８４８５萬元人民幣，跌約３０％

﹡藥明康德（０２３５９）九個月盈利２３﹒７億元人民幣，升逾３４％

﹡靄華押業（０１３１９）半年賺５２０５萬元，跌逾１２％，息０﹒８１仙

﹡海普瑞（０９９８９）上季多賺２﹒１％，九個股盈利升５﹒６％

﹡中國東方（００５８１）附屬津西鋼鐵九個月盈利１１﹒６億元人民幣

﹡安德利果汁（０２２１８）首三季多賺３％，上季少賺逾９％

﹡粵海置地（００１２４）九個月虧轉盈１７﹒２４億元

﹡成渝高速（００１０７）上季多賺五成，首三季少賺逾７６％

﹡京城機電（００１８７）九個月虧損收窄至３５３７萬元人民幣

﹡東方電氣（０１０７２）首三季盈利１３﹒４億元人民幣，升近３０％

﹡第一拖拉機（０００３８）首三季盈利升５﹒８倍，上季多賺２倍

﹡復星醫藥（０２１９６）首三季業績純利增逾兩成，研發費用多４６％

﹡贛鋒鋰業（０１７７２）第三季純利１﹒７４億元人民幣，升逾４﹒２倍

﹡拉夏貝爾（０６１１６）首三季虧損收窄至７﹒８億元人民幣

﹡星亞控股（０８２９３）年度虧損收窄至９３﹒５萬坡元，不派息

﹡國鐵集團首三季收入倒退逾１６％，虧損７８７億元

﹡農行（０１２８８）第三季少賺４﹒６％至５６５﹒０１億元人民幣

﹡工行（０１３９８）第三季少賺４﹒６５％至７９８﹒８５億元人民幣

﹡招行（０３９６８）首三季純利７６６﹒０３億元人幣，按年跌０﹒８２％

﹡交通銀行（０３３２８）首三季淨利潤按年跌１２﹒３６％，淨息差跌１個

基點

﹡中鐵建（０１１８６）首九月純利升１﹒３％至１４９億元人民幣

﹡中國銀行（０３９８８）首三季盈利按年跌８﹒６９％至１４５７﹒１１億

元人民幣



《公司資訊》﹡消息指螞蟻（０６６８８）凍資約１﹒３萬億元，獲１４７萬人認購；中銀

接逾千億新股貸款申請，申請額及人數創近年新高

﹡據報國泰（００２９３）多數飛行員和空服員同意簽新約永久減薪；國泰工

會入紙申請下周三國泰城外集會

﹡中石油（００８５７）未來五年將投入１００億元人民幣進行綠色轉型

﹡永明資產管理推出首隻追蹤恆生ＥＳＧ５０指數基金

﹡京東（０９６１８）「雙１１」預售訂單額同比大增１０８％

﹡經中銀香港認購額ｉＢｏｎｄ已突破該行２０１６年總認購金額；中銀香港

（０２３８８）首三季提取減值準備前經營溢利按年跌３﹒９％

﹡萬國數據（０９６９８）超購逾５倍，一手中籤率達８０％

﹡亞東集團（０１７９５）今日開招，入場費３２７２﹒４元

﹡世茂服務（００８７３）將繼續拓展業務，持續擴展服務組合

﹡合景悠活（０３９１３）公司將以專業運營與服務能力引導行業發展

﹡高銀金融（００５３０）今早起停牌，待刊發內幕消息

﹡領智金融（０８１６３）認購７萬股螞蟻集團Ｈ股，總股款５６６萬元

﹡歐康維視生物（０１４７７）與綠葉製藥附屬訂立獨家推廣協議

﹡小米（０１８１０）上半年香港收入按年增近三成，非手機產品銷售更突出

﹡信置（０００８３）、嘉里建設（００６８３）及嘉華（００１７３）財團

奪日出康城第１３期項目



《國企紅籌》﹡贛鋒鋰業（０１７７２）終止鋰鹽生產線合作協議

﹡中航科工（０２３５７）對興華華億增資１﹒８４億元；正在考慮及探討發

行Ａ股的可能性



《中國要聞》﹡報告指１０月一線城市找房熱度環比漲近１９％

﹡據報深圳華強北ｉＰｈｏｎｅ１２部分顏色跌穿原價

﹡上期所２０號膠期貨成為行業國際貿易定價基準

﹡科學家論壇召開，習近平視頻致辭：創新是發展動力

﹡９月全國銷售彩票同比降１﹒５％，首三季跌２７％

﹡ＩＤＣ表示第三季ｉＰｈｏｎｅ出貨量下滑，排名跌第四

﹡首三季全國文化及相關企業營收降幅收窄至０﹒６％

﹡數據顯示年內資本金專項債比例遠低於２５％紅線

﹡人行１０００億逆回購利率持平，本周放水１９００億；三季末人民幣房地

產貸款餘額同比增１２﹒８％

﹡中美兩軍召開危機溝通會議，同意加強雙方溝通

﹡加拿大法官裁定孟晚舟律師可申請終止引渡程序

﹡傳美國同意索尼及豪威向華為供應圖像傳感器

﹡華為余承東稱華為全連接設備數量已超１０億

﹡中國將從坦桑尼亞進口大豆，尋求改變依賴美國和巴西

﹡第三屆進博會不設公眾開放日、不延展

﹡進博局副局長表示進博會參展商有逾七成「回頭客」

﹡華為Ｍａｔｅ ４０支持數字人民幣硬件錢包；華為Ｍａｔｅ ４０國內版

手機起售價為４９９９元人幣

﹡中金所表示合格境外投資者可參與中金所股指期貨交易

﹡外交部表示美逮捕「獵狐行動」相關人員非中方執法人員

﹡外匯局表示９月服務貿易逆差１４３億美元

﹡能源局表示首９個月可再生能源發電量同比增約６﹒５％



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒９％，報１２５４６﹒３４點



《其他消息》﹡第二輪「美容院按摩院及派對房間資助計劃」周日截止

﹡蓬佩奧譴責港府拘捕鍾翰林等３名學生，要求立即放人

﹡潘母一方稱警方未再聯絡，質疑事件不了了之

﹡ 美禁「香港製造」標籤，邱騰華正式要求世貿處理投訴

﹡司法覆核通訊局《頭條新聞》裁決，高院明年６月開審

﹡本財年首六個月錄２７９８億元赤字

﹡本港第三季預估ＧＤＰ按年跌３﹒４％勝預期，按季升３％；第三季負資產

按揭錄１９９宗，按季增加７２宗

﹡聯交所表示採企業同股不同權的公司只限來港二次上市

﹡金管局表示９月份新批按揭貸款額按月減少１﹒６％；９月份新批按揭貸款

額按月減少１﹒６％

﹡李小加獲委任為港大校務委員，下月１日起生效

﹡利嘉閣表示樓價指數第四季可望反彈３％，全年看升４％

﹡差估署住宅租金指數終止升勢，９月指數按月跌近１％；差估署樓價指數止

跌回升，９月指數按月升０﹒４％

﹡廖玉玲獲委任為地監局主席，任期兩年

﹡羅便臣道舊樓強拍，恆地以底價２﹒３億元投得

﹡深股通額度全日流走７﹒６億元；滬股通額度全日流走３０﹒９億元，陸股

通淨流出５７億

﹡報道指企業版同股不同權不會實行，最快今日公布諮詢結果

﹡９月訪港人次按年減９９﹒７％，首九月減９２﹒４％

﹡中原ＣＣＬ按周跌０﹒０１％

﹡歐達禮稱證監會監管角色不變，主動提及國安法及壹傳媒股價異動案

﹡恆生指公司表示恆生中國企業指數新增快速納入機制

﹡運房局表示第三季私樓施工量按季跌５１％至３５００伙



《五中全會》﹡「十四五規劃建議」有１５個部分，三大板塊

﹡十四五重「實體」多過「虛擬」，科技自主成首要大事

﹡中央宣傳部表示五中全會圓滿完成各項議程；２０３５年建成文化強國，中

央首提時間表

﹡中財委表示中美徹底脫勾不現實，建新格局非降開放地位

﹡中財辦表示中央將進一步支持香港鞏固提升競爭優勢

﹡公報提及港澳部分僅一句：保持長期繁榮穩定

﹡建立中共中央新聞發布制度，國新辦今舉行首場發布會

﹡科技部表示中國的科技創新不是封閉式，開放步伐會加大

﹡發改委表示汽車消費向使用管理轉變，健康發展住房消費



《新冠肺炎》﹡本港今新增７宗確診，１宗源頭不明本地個案住北角

﹡青島一名隔離封閉病區護士確診，官方指不涉制度漏洞

﹡胡應湘稱港府應推行全民檢測，爭取與內地盡快通關

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