《專家之言－張穎群》投資者觀望外圍消息，大市續由ＡＴＭＸ帶動

《專家之言》美國日前公布８月份Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ標普樓價指數反映出２０大城

市樓價按年上升５﹒１８％，遠高過預期上升４﹒２％，更創出近兩年最大升幅。９月份耐用品

訂單上升１﹒９％，同好過預期升０﹒５％。１０月份消費者信心指數回落至１００﹒９０，略

差過預期升至１０２。整體數據稍勝預期。美國晶片製造商ＡＭＤ年內股價升幅超過７成。主要

原因為跟台績電聯手合作推出７ｎｍ先進製程晶片。雖然目前在市場上之佔有率遠遠落後於龍頭

晶片製造商Ｉｎｔｅｌ。但在公布業績後，遠差預期，同時再表明要到２０２２年始有望能推出

７ｎｍ的先進製程晶片。投資者大失所望，拖累股價跌近兩成。因此預期ＡＭＤ在未來，可以由

現時市場佔有率僅兩成追至近四成。超過倍數的升幅，相信就是這個原因。

美國新冠狀肺炎再度爆發至超越９００萬宗確診，單日增幅超過５７０００宗個案，並創出

新高。加上臨近大選，投資者極度關注金融市場之影響。華府跟國會議員討論的解困措施，也相

信難在大選前可以達成任何協議。造就道指及標普連跌三日。周一晚更曾最多跌超過９６５點。

期權交易所內的波動率指數持續在３０以上徘徊。美匯指數又再失守９３關口，低見９２﹒９０

。美國的經濟要恢復至疫前水平，相信要多於幾倍的時間始能實現。



＊購物旺季即將到，物流配套穩支持＊



內地統計局公布９月份工業利潤６４６４﹒３億元人民幣，按年上升１０﹒１％，比８月份

回落９％，更連續上升５個月。由１至９月的總工業利潤為４﹒３６萬億元人民幣，按年下跌

２﹒４％，跌幅較首８個月減少２個百分點。主要原因為產品出廠價格下滑。部分行業原材料成

本上升，加上期內研發費用又見增加所致。但工業利潤仍繼續向好。在第三季內，有３１個行業

利潤按年上升，當中包括最強勁的汽車製造業，有近５３﹒８％的升幅。隨後為５２％增長有色

金冶鍊。預期第四季仍可繼續錄得工業利潤上升。早前郵政公布９月份速遞貨運近８１億件，按

年上升４４﹒６％，比８月份亦上升８﹒１％。收入８２４億元人民幣，按年上升２７％。在未

來的雙十一購物旺季，估計在經濟復甦，及政府大力推動內循環下，銷量及物流將進一步上升。

利好物流業前景。估計相關股份仍有很大上升空間。內地中證監正跟深圳交易所研究，將目前在

深交所內的主板和中小板合併。由於兩板上市要求及監管皆一致。但主板則欠缺融資能力，跟市

場目標有別。目前在主板上市有４６９家，市值約８﹒８萬億元人民幣。中小板有９８２家，市

值超過１３萬億元人民幣。而創業板有８６８家，市值也超過１０萬億元人民幣。為配合註冊改

革，將符合條件之企業皆全在主板上市。其他則以科創板上市。在適當時機，亦會再推行優化註

冊制度，以配合加大開放金融市場。



＊資金流入認新股，散戶熱鬧續追捧＊



螞蟻集團（０６６８８）正式展開招股行動，Ａ＋Ｈ股各發行１６﹒７億股，Ｈ股定價８０

港元，籌集資金１３３６億港元。Ａ股定價６８﹒８元人民幣，集資１１４９億元人民幣，兩地

合共集資２６６０億港元。估計總市值高達２﹒４３萬億元，為第三大上市公司。準備１１月５

日上市。Ｈ股在國際配售中，僅３個小時，已急速超額５倍的認購。最大金額為２７億美元，其

他大概在１０億美元左右。踏入第四季，有多隻生物科技企業成功上市。相信在明年，大量新股

陸續到香港上市。主力仍是生物科技，因為內地大型醫療生物科技企業，暫未見盈利，但又適合

到香港申請上市，以籌集資金發展業務。在美國上市而持續受壓的中概股，也準備就緒，隨時回

歸香港再度上市。在外圍備受打擊的海外版ＴｉｋＴｏｋ抖音之母公司字節跳動。傳出正跟多家

投行研究到香港上市的可行性。因此，往後的日子，每天都有新股上市。恆指周內連跌兩日，跌

幅２１０點，日前曾高見２４８７２，再度逼近２５０００關口。隨後美股大幅急挫，續跟隨下

跌。目前投資者觀望外圍消息，及認購新股，並繼續由ＡＴＭＸ帶動大市造好，首先騰訊

（００７００）率先破頂創出５２周新高６０４元。主要是旗下手遊項目中，由古龍正版授權手

遊「天涯明月刀」正式上線。即時成為手遊收入榜首。美團點評（０３６９０）續有北水流入，

重上２８０元，高見２８１﹒２元，頗接近歷史高位２８３﹒６０元。《華盛証券 張穎群》

