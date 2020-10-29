《再戰明天》歐盟領導人召開疫情危機會議，香港公布第三季ＧＤＰ

《經濟通通訊社２９日專訊》明日（３０日）歐盟領導人召開疫情危機視像會議，香港公布

第三季本地生產總值（ＧＤＰ）。



＊歐盟領導人召開疫情危機視像會議＊



在外圍重要經濟活動上，１：００ａｍ，歐盟領導人召開新冠肺炎疫情危機的視像會議。

５：００ｐｍ，歐洲央行執委莫爾許出席瑞銀歐洲經濟及政策前景的線上活動並發表講話。

５：４５ｐｍ，德國財長肖爾茨發表講話。８：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯參加一

場線上活動並發表講話。１１：３０ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會委員麥考爾在羅馬大學發表

主題演講。



＊香港公布第三季國內生產總值終值＊



在數據方面，７：３０ａｍ，日本公布東京核心消費價格指數（ＣＰＩ），年率料由負

０﹒２％擴大至負０﹒５％。失業率則料由３％擴大至３﹒１％。７：５０ａｍ，日本公布

工業產出初值，月率料由１％擴大至３﹒２％。

８：３０ａｍ，澳洲公布第三季度生產者物價指數（ＰＰＩ），上季年率為負０﹒４％。

４：３０ｐｍ，香港公布第三季ＧＤＰ終值，上季年率為負９％。

６：００ｐｍ，歐元區公布１０月ＣＰＩ，料年率維持在負０﹒３％。另外歐元區公布經調

整後國內生產總值終值，料年率由上季負１４﹒７％擴大至負１５％。另外歐元區９月失業率料

由８﹒１％擴大至８﹒３％。

８：３０ｐｍ，美國公布９月核心個人消費支出（ＰＣＥ）物價指數，料由１﹒６％擴大至

１﹒７％。另外加拿大公布８月ＧＤＰ，料由３％收窄至０﹒９％。

１１：００ｐｍ，美國密歇根大學公布１０月消費者信心指數終值，料由８１﹒２跌至

８０﹒５。



＊中資金融、航空、鐵路股放榜＊



在本港，明日公布業績的公司有：中國中鐵（００３９０）、東方航空（００６７０）、

中國國航（００７５３）、南方航空（０１０５５）、中聯重科（０１１５７）、中國鐵建

（０１１８６）、農業銀行（０１２８８）、工商銀行（０１３９８）、中國中車

（０１７６６）、廣發証券（０１７７６）、中銀香港（０２３８８）、中國太保

（０２６０１）、中國建材（０３３２３）、交通銀行（０３３２８）、招商銀行

（０３９８８）、長飛光纖光纜（０６８６９）、中國銀河證券（０６８８１）、ＨＴＳＣ

（０６８８６）等。（ａｌ）

