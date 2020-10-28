《股林淘金－林家亨》美股選前走弱，眾誠（０２３３７）合併在即

《股林淘金》特朗普政府與眾議院新一輪紓困方案無法達成。美股道指開市後繼續跌幅，以

接近全日低位再跌２２２點。料今周美股繼續拉鋸調整，建議投資者靜待美國大選過後才再入市

。

眾誠能源（０２３３７）去年已經公布了收購恆永環球投資有限公司計畫，以便拓展其原本

局限於天然氣的收入來源。併購成功後公司將會進入加油站、石油批發等領域。在中國東北地區

如吉林省、遼寧省、黑龍江省增加了６７座的加油站。眾誠能源更預計２０２０年底約管理及經

營１００個加油站及加氣網絡，以２０１９年全年業績計，眾誠能源毛利３５００萬人民幣，恆

永環球投資有限公司溢利則１﹒０２億元人民幣，料將來對眾誠能源業績向好，加上它們正物色

新的業務可能，所以預計未來業務應會再進一步發展。

同類型能源公司市值大約介乎１０億至５０億元之間現時市盈率在１８倍水平，眾誠能源現

價為６﹒５元區間水平，預計收購完成後，如以同業的１８倍市盈率計算，股價預期會大約在

７﹒５元以上，中線會隨著經濟復甦石油需求增加，短線仍有值博機會，若吸納者宜設止蝕價在

買入價以下８％左右。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者並無持有上述股份



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