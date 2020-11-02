《日出而作》中國製造業ＰＭＩ佳，藥明巨諾超購４４８倍

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２６５０１﹒６０ 跌 １５７﹒５１點╱０﹒５９％

標普５００ ３２６９﹒９６ 跌 ４０﹒１５點╱１﹒２１％

納斯達克 １０９１１﹒５９ 跌 ２７４﹒００點╱２﹒４５％

倫敦富時１００ ５５７７﹒２７ 跌 ４﹒４８點╱０﹒０８％

法蘭克福ＤＡＸ １１５５６﹒４８ 跌 ４１﹒５９點╱０﹒３６％

巴黎ＣＡＣ４０ ４５９４﹒２４ 升 ２４﹒５７點╱０﹒５４％



﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０４﹒５９，歐元兌美元１﹒１６４１



《最新資訊》﹡藥明巨諾公開超購逾４４８倍，一手中籤率５％

﹡美國９月核心ＰＣＥ物價指數按月升０﹒２％，符預期

﹡美國密歇根上月消費者信心指數終值達８１﹒８勝預期

﹡歐元區第三季經濟增長初值升１２﹒７％，遠超預期

﹡深交所發布可轉債價格變幅達三成，停牌至收市前三分鐘

﹡病例激增道指跌１５７點，科技股拖累納指挫逾２％

﹡歐美病例激增，大選前市場謹慎，美元漲至四周高位

﹡上坤地產招股籌１３億元，每手入場費５０５０元

﹡美國地方法院阻ＴｉｋＴｏｋ禁令，商務部誓言反擊

﹡莊士中國（００２９８）料中期盈利增最多逾１９倍

﹡莊士機構（００３６７）料中期純利增最多５６％

﹡中發展（００４７５）料中期虧損收窄至９００萬元

﹡東京中央拍賣（０１９３９）料中期盈轉蝕５２０萬元

﹡首灃控股（０１７０３）料中期虧損擴大３０％

﹡參議院共和黨領袖麥康奈爾：料明年初才通過紓困方案

﹡大部分最新民調顯示拜登於搖擺州份繼續領先

﹡報道指拜登兒子調查涉造假，黎智英：助手有份參與

﹡韋爾股份旗下豪威獲美國同意向華為供應圖像傳感器

﹡華為擬在滬設無美國技術晶片廠，惟外界料難復產手機

﹡２６歲女初步確診曾與７人梅窩度假，３０人需檢疫

﹡美國周未單日新增病例再創新高，歐洲疫情持續

﹡１０月官方製造業ＰＭＩ微跌至５１﹒４％，略勝預期

﹡５１５萬人抽螞蟻Ａ股，逾７０萬人抽中

﹡中金所：合格境外投資者可以參與中金所股指期貨交易

﹡滬深交易所完善境外投資者持股披露及超比例減持安排

﹡ＣＴＲ（０１４１６）中期盈轉蝕４３８萬坡元，不派息

﹡中州證券（０１３７５）第三季賺５５９０萬人幣，按年升逾１０％

﹡中信大錳（０１０９１）遭中信資源（０１２０５）售股，申請今早復牌

﹡未來發展（０１２５９）２４２４萬元申購螞蟻（０６６８８）３０萬股

﹡申萬宏源（０６８０６）第三季純利２５億人幣，按年增６０％

﹡光大銀行（０６８１８）第三季純利１１２億人幣，同比增近３％

﹡江西銀行（０１９１６）擬售３０億人幣債權，或蝕最多１５億人幣

﹡辰興發展（０２２８６）１億元售雲南項目，料收益５０９９萬元

﹡東方海外（００３１６）斥８６億元購７艘集裝箱船

﹡長光飛纖（０６８６９）首三季純利４億人幣，按年跌３８％

﹡紅星美凱龍（０１５２８）第三季純利逾６億人幣，同比跌４２％

﹡高山企業（００６１６）擬投標全購堅尼地城吉席街兩幢舊樓重建

﹡高銀金融（００５３０）與賜譽接管人達共識，申請今早復牌

﹡通力電子（０１２４９）溢價１９％獲控股股東私有化，申請今早復牌

﹡揚科集團（０１４６０）建議１０股併１股，每手改８０００股

﹡渣打溫拓思業務續增長利估值反彈

﹡雲頂新耀（０１９５２）超額配股權悉數行使，多籌５﹒２億元

﹡匯控（００００５）擬撤銷在法國巴黎泛歐交易所上市地位

﹡匯漢系３股售佳源（０２７６８）票據，收益共４００３萬

﹡新特能源（０１７９９）９個月純利６５９２萬人幣，同比跌７９％

﹡碧桂園服務（０６０９８）最高８﹒７億人幣購環境服務商６０％股權

﹡綠色動力（０１３３０）第三季純利１﹒８億人幣，按年升７９％

﹡遠大醫藥斥２５００萬美元入股澳洲生物技術公司Ｔｅｌｉｘ

﹡廣發証券（０１７７６）第三季純利近２４億人幣，按年增６２％



《國企紅籌》﹡大唐發電（００９９１）第三季純利升４６％

﹡大唐新能源（０１７９８）首三季純利近９億人幣，按年升７０％

﹡中國中車（０１７６６）售項目控股權，料收益７億人幣

﹡中國中鐵（００３９０）第三季純利增３２％

﹡中國太保（０２６０１）第三季純利跌逾１９％

﹡中國建材（０３３２３）首三季純利同比升１２％

﹡中國國航（００７５３）第三季盈轉蝕６﹒７億人幣

﹡中遠海發（０２８６６）第三季賺８億人幣，按年增１倍

﹡中遠海運（０１９１９）第三季純利按年升逾２倍

﹡中聯重科（０１１５７）第三季純利增近８５％

﹡北京首都機場（００６９４）首三季盈轉蝕近１１億人幣

﹡江西銅業（００３５８）第三季純利增近３％

﹡京能潔能（００５７９）９個月純利按年升８％

﹡東方航空（００６７０）第三季盈轉蝕５﹒６億人幣

﹡金川國際（０２３６２）售銅量跌５﹒７％，收益減８％

﹡南方航空（０１０５５）第三季賺７億人幣按年跌７０％

﹡馬鋼（００３２３）第三季賺逾７億人幣，按年增１﹒３倍

﹡彩虹新能源（００４３８）５﹒８億人幣售４公司，料賺近７千萬人幣

﹡寧滬高速（００１７７）第三季純利增近１０％

﹡濰柴動力（０２３３８）第三季純利按年增３７％



《神州民企》﹡中國恆大（０３３３３）１４９億人幣售廣匯實業近４１％股權

﹡金活醫藥（０１１１０）獲高血壓藥內地獨家分銷權

﹡博士蛙（０１６９８）明起被取消上市地位

﹡國美零售（００４９３）４億人幣購黃光裕西安商業物業



《中國要聞》﹡中證監就《首發企業現場檢查規定》公開徵意見

﹡外匯局加快完善「宏觀審慎＋微觀監管」管理框架

﹡李克強主持十四五規劃工作會議：激發市場主體活力

﹡金融委全面實行股票發行註冊制，提高直接融資比重

﹡習近平持續增強高鐵、電力裝備等領域全產業鏈優勢

﹡上海金融科技應用實踐中心成立



《新股上市》﹡萬國數據（０９６９８）暫無意從美國退市

