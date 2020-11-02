《新股掛牌》萬國數據首掛開報８１元，較招股價高少於１％

《經濟通通訊社２日專訊》萬國數據（０９６９８）今日首掛，開報８１元，較招股價

８０﹒８８元高出０﹒１５％，以每手１００股計，不計手續費，每手賺１２元。

該股公開發售獲超額認購５﹒４２倍，一手中籤率８０％。（ｅｄ）

