《華爾街內望》病例激增道指跌１５７點，科技股拖累納指挫逾２％

《經濟通通訊社２日專訊》美國單日新增病例創新高，加上本周美國總統大選憂慮打擊投資

者信心，美股上周五（３０日）下跌，上周累計創３月以來最大跌幅。

道指跌１５７點或０﹒５９％，報２６５０１點。標指跌４０點或１﹒２１％，報３２６９

點。納指跌２７４點或２﹒４５％，報１０９１１點。

本周累計道指跌６﹒５％，標指跌５﹒６％，納跌５﹒５％。上月累計道指跌４﹒６％，標

指跌２﹒８％，納指跌２﹒３％。

市場恐慌指標ＶＩＸ指數回升１％至３８點，略低於二十周高位水平，顯示投資者在明日（

３日）大選前感到不安。

幾個月來總統特朗普在全國民調中一直落後於民主黨總統候選人拜登，但最近民調顯示在競

爭最激烈的幾個州份兩人支持率接近。

美國累計新冠肺炎病例突破９００萬宗，當地醫院已接近容納極限，而歐洲擴大限制措亦引

發了市場對經濟復甦的擔憂。

個股方面，科技股重挫，Ｔｗｉｔｔｅｒ（推特）大挫２１﹒１％，其新增用戶數量遜預期

，並警告大選可能會影響廣告收入。Ｆａｃｅｂｏｏｋ亦跌６﹒３％，公司就明年的艱難形勢發

出警告。

蘋果跌５﹒６％，公司出現兩年來最差季度手機銷售表現，因為推出新款５Ｇ手機的時間較

遲。亞馬遜急挫５﹒４５％，公司預計與疫情相關的成本將大幅上升。

不過Ａｌｐｈａｂｅｔ跳漲提振通訊服務類股，公司公布季度銷售超預期，因為企業都已恢

復廣告業務。

指標十年期國債收益率升３﹒１個基點，報０﹒８６７％。兩年期國債收益率維持在

０﹒１５４％。（ａｌ）

