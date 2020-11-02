《牛熊志選－陳其志》資金看好阿里及小米

《牛熊志選》恆指未能一舉升破２５０００點關口，上周主要跟隨外圍反覆調整，上周四

（２９日）觸及２０天平均線後一度反彈，惟上周五（３０日）隨即破底下試２４０００點關口

，整體走勢較為偏淡，或可先觀望２４０００點關口支持。恆指牛熊證資金流情況，截至上周四

過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約１億港元資金淨流入，而恆指熊證則錄得３８０２萬港元

資金淨流入，顯示有較多資金流入好倉。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回

價２３４００點至２３６９９點之間，累計相當約２１０２張期指合約；熊證街貨主要在收回價

２５０００點至２５２９９點之間累計了相當約３８５６張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅上升１﹒６個波幅點至２１﹒２％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升１

﹒６個波幅點至２２﹒１％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波幅

上升０﹒１個波幅點至３３﹒３％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升２﹒１個波幅點至

３３﹒０％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升２﹒３個波幅點至３７﹒２％；中石油

（００８５７）的引伸波幅上升０﹒２個波幅點至３０﹒４％；中海油（００８８３）的引伸波

幅上升２﹒４個波幅點至３４﹒３％；建行（００９３９）的引伸波幅上升１﹒８個波幅點至

２６﹒４％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升０﹒３個波幅點至２８﹒１％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升２﹒４個波幅點至２６﹒８％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升１﹒１個波幅點至２１﹒５％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒７個波幅點至

２１﹒５％。

輪證看好資金流方面，截至上周四（２９日）前一周，阿里（０９９８８）的相關認購證及

牛證合共錄得約５６８６萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場

上較活躍的阿里認購證為行使價約３４１元至３８９元附近的中期價外條款，實際槓桿約６倍至

９倍牛證方面，資金留意收回價２７９元至２９４元之間的較貼價條款，收回距離約２％至７％

，槓桿約１１倍至２５倍。另外，小米（０１８１０）相關認購證及牛證期內錄得約

４３２３萬元資金淨流入部署，資金留意行使價２３元至２５元附近的中長期及長期價外條款，

實際槓桿約５倍；牛證方面，資金留意收回價１８元至２１元之間的較貼價條款，收回距離約８

％至１７％，槓桿約４倍至９倍。

至於看淡資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約１億元資金淨流入部署。騰

訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約４５５元至５１４元附近的中期價外條款，實際槓

桿約６倍至９倍；熊證方面，資金主要留意收回價６１８元至６７１元附近的條款，收回距離約

１％至１０％，槓桿約８倍至４２倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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