  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/11/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》本周市況不容樂觀

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則均別屬偏淡。美股沽壓未散，投資者憂慮美國總統大選結果會帶來不利的影響。另一方面
，歐洲疫情惡化亦打擊了投資者的入市意欲。港股投資者亦將焦點放於本周三（４日）陸續公布
的美國總統大選點票結果上，淡友的進攻態度較為積極。觀乎上周五（３０日）大市的表現，本
周港股市況實在不容樂觀。除非上升動力明顯增強，好友未宜貿然反攻。
　　恆指陰陽燭日線圖上呈現「大陰燭」，惟前跌浪低位２４１０２支持未算失守。上月２３日
高位２４９７１已被確認為短期重要阻力位，淡友正欲將短期防線下壓至２４６７９。此外，
ＳＡＲ極點低位２４２５９支持亦已告正式失守，２４６７９可被視為短期阻力。最後ＭＡＣＤ
的ＤＩＦＦ切忌跌穿零線，發出「牛熊」沽空訊號；否則，圖表形勢將告全面向淡。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

【ｅｔｎｅｔ　Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ
　
ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning02/11/2020
《開市Good Morning》溫傑：比亞迪績佳可繼續持有
生財有道30/10/2020
Bitcoin升到似火箭 點樣買賣最方便?
剖析天下30/10/2020
【美國大選】倒數4天：選舉人隨時反轉普選大局　賓州廿票最關鍵
財經熱話30/10/2020
【螞蟻上市】螞蟻破紀錄凍資逾萬億　155萬人瘋搶或可人人有份
財經熱話30/10/2020
【月結－多事之秋】內房股難炒　吼冬季取暖概念　騰訊阿里仍看好
財經熱話30/10/2020
【月結－多事之秋】港十月漲648點　下月還看美選戰及疫情發展
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【DIVA Channel】賞 沙動畫大師－海潮《沙兵馬將》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>