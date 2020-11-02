《運籌帷幄－梁業豪》本周市況不容樂觀

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則均別屬偏淡。美股沽壓未散，投資者憂慮美國總統大選結果會帶來不利的影響。另一方面

，歐洲疫情惡化亦打擊了投資者的入市意欲。港股投資者亦將焦點放於本周三（４日）陸續公布

的美國總統大選點票結果上，淡友的進攻態度較為積極。觀乎上周五（３０日）大市的表現，本

周港股市況實在不容樂觀。除非上升動力明顯增強，好友未宜貿然反攻。

恆指陰陽燭日線圖上呈現「大陰燭」，惟前跌浪低位２４１０２支持未算失守。上月２３日

高位２４９７１已被確認為短期重要阻力位，淡友正欲將短期防線下壓至２４６７９。此外，

ＳＡＲ極點低位２４２５９支持亦已告正式失守，２４６７９可被視為短期阻力。最後ＭＡＣＤ

的ＤＩＦＦ切忌跌穿零線，發出「牛熊」沽空訊號；否則，圖表形勢將告全面向淡。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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