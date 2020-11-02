《一周攻略－周進略》選情近揭盅，美股更波動

《一周攻略》近日最多人關注的，當然是美國總統大選，而牽涉到其勝負的一大因素，是大

家怎樣看待疫情，以至於特朗普的處理。



＊疫情前後，得分大異＊



是的，假如純粹是經濟主導，以疫情爆發前的美國經濟，真的是近年少見的興旺，股市節節

上升，固然可以歸功於美聯儲寬鬆的貨幣政策，但美國經濟失業率低，而企業賺大錢，尤其新經

濟科網企業的興起，仍不可見純粹是印鈔量寬即成，否則，聯儲局主席鮑威爾便不用頭痛，若然

在經濟形成不是小好而是大好的情況下，仍然谷不起通脹預期了。

顯然，實體經濟的好，增長不俗，有其科技與生產力提升的貢獻，也有更好運用已有人力資

本，包括各不同族裔的勞動力，見諸失業率的改善是橫跨當地不同族群，即可見一斑。



＊市場高估救市推行成效＊



然而，這一切是否俱往矣？打從今年初，自然疫情全球大流行，全球各地不同地方如何打這

一場抗疫防疫的硬仗，便成了考慮領導者的一課。事實上，正是從一重大課題，而不是很多想當

然的話題，包括特朗普的行事為人，以至其花邊新聞，對於其民望以至今次能夠連任，產生最為

關鍵的影響。

說起來，金融市場上，人人都有運用真金白銀押注的誘因，盡可能估中最終是誰當選，以至

對於哪些產業或企業有何影響云云。如此一來，與民意調查一起參照，便不難發現，其實即使投

資者在第二季和第三季深信疫情之嚴峻，當局不得不救，故有趁低吸納的抄底之作，但實體經濟

在疫情影響下，的確是復甦需時，之前提早入市認為央行印鈔量寬加上財政政策派錢補貼資助可

以解決問題的，顯然是低估了疫情曠日持久，而高估了上述政策的力量，甚至是可以真正達成共

識開始推行的難度。



＊怕別人怕，更怕別人怕自己怕＊



無論如何，由９月初起，美聯儲既已明示，貨幣政策已做得差不多，面對並非信貸危機的今

次事件，更需要財政政策的配合，如此說來，大家自然心領神會，可以做的不多，沽之而後快。

尤其市場是炒憧憬和預期，快人一步，理想達到，你可能不怕大選的不明朗，但別人怕，又或者

你怕別人怕，甚至你怕別人怕你怕，人同此心，心同此理，都是避之則吉，先走為敬。

當然，９月一役之後，反而１０月開局不太差，要走的都走了，要留的繼續留。然而，這不

等於事態不會變，尤其選情之事，一天可能也太長久，近一周選情更白熱化，不是減低了不明朗

因素般簡單，反而是刺激更多投資者拆倉改倉，愈臨近事情揭盅，愈多波動，觀乎美股股指的變

化，不難發現如此現象。



＊減槓桿免受美股拖累＊



果如是，港股這一邊，倒也不用急，以不變應萬變，要炒股不炒市的，繼續以新股為上，否

則，也要小心美股那邊的下跌力量，減少一點槓桿，寧願事情明朗一點，贏家出現，才以快打慢

，後發先至也不太遲。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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