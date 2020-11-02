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即市新聞

02/11/2020 09:05

《套期保值－蕭猷華》美國大選在即，環球股市勢危

　　《套期保值》美國時間周二（３日）將會舉行總統大選，全球矚目，投資者紛紛做定風險應
對，民調顯示拜登仍然領前總統特朗普，不過美國大部分民調機構和傳媒都是親民主黨的，故此
筆者認為民調不能盡信，就像２０１６年特朗普和希拉里情況一樣。今次美國總統大選出現的變
數和複雜程度可能是歷屆之最，今年因疫情關係出現大量郵寄選票，選前特朗普已多番質疑郵寄
選票的合法性，共和黨指「免落車」投票屬違法，當中超過１０萬張可能變為廢票。此外，特朗
普亦批評法院允許延長點票時間或會有舞弊。

＊大選混亂或前所未見，金融市場劇烈波動＊

　　筆者料今次美國大選的混亂將會前所未見，金融市場必會劇烈波動，除非１１月３號選舉日
之後，經初步點算，而其中一方取得壓倒性勝利，否則若特朗普擺振，肯定會訴諸法院，要求重
新點票，甚至不承認郵寄選票。另一方面，美國已成立國民警衛軍，不排除選舉後會發生暴亂。
　　歐洲疫情嚴峻，繼德國、法國封城之後，英格蘭亦因疫情惡化，周四封城一個月，餐廳酒吧
要關閉。美國上周末新增超過１０萬宗確診，歷來單日最高。總括而言，歐美再爆疫情、美國大
選不明朗，投資者避險情緒高漲，本星期筆者料出現職業生涯中最混亂的場面，建議投資者「先
」減持股票，待股市出現急跌後，一些優質股票將會出現巨大的買入機會。
《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
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