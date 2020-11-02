《專家之言－葉尚志》進入關鍵一周，提防變盤出現

《專家之言》港股上周五（３０日）繼續回整連跌第四日，而跌幅也有開始擴大伸展的傾向

。恆指最終跌了有接近４８０點，失守了２４５００點的好淡分水線，並且下探至２４１０２點

的支撐位，不容有失，否則在１０月展現出來的反彈型態將會受到破壞。正如我們早前指出，隨

著螞蟻集團（０６６８８）已完成招股、五中全會也召開完了，估計港股的短期內部聚焦點將會

有所減退，近期展現出來的較強抗跌力，相信也會因此而轉弱，要注意港股有跟隨近日歐美股市

跌勢而出現補跌的機會。事實上，未來一周是很關鍵的時間窗口，美國總統選舉結果、螞蟻集團

首掛上市、以及美聯儲議息，都是市場關注的重點焦點消息，也是有機會出現變盤的關鍵時點。



＊上周五成交額大增＊



恆指跌勢出現了加劇，在盤中曾一度下跌５５７點低見２４０３０點，三大互聯網科技股龍

頭，騰訊（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）以及美團－Ｗ（０３６９０），在午

盤同步轉升為跌，是對市場信心帶來打擊的原因。恆指收盤報２４１０７點，下跌４７９點或１

﹒９４％。國指收盤報９７６０點，下跌１９５點或１﹒９６％。另外，港股主板成交金額增加

至１５１７億多元，而沽空金額有２１５﹒５億元，沽空比例１４﹒２％。至於升跌股數比例是

５３１：１２９０，日內漲幅超過１０％的股票有４９隻，而日內跌幅超過１０％的股票有４７

隻。



＊儲局議息結果尤其重要＊



本周，場關注的重點焦點消息將會疊加發放，包括有美國總統選舉結果、螞蟻集團（０６６

８８）首掛上市以及美聯儲議息結果，每一個消息都足以引起市場加劇波動。而在這個關鍵時間

窗口，我們相信最重要的就是市場信心能否保持完好下來。因此，在上述的三個消息中，美聯儲

的議息結果尤其重要，而會否表明加碼放水是重中之重。事實上，在今年９月初、當全球股市氣

勢如虹，美股納指上衝至歷史高位１２０７４點時，美聯儲主席鮑威爾表示會採取平均通脹目標

ＡＩＴ的新監控措施，預示低息環境將維持一個較長時間，但未有明確表明會進一步加碼放水，

在穩不住市場信心的情況下，全球股市在９月就出現了一波急挫，其中，美股納指曾一度從高點

下挫有１３％，而恆指同期亦曾一度下跌有１０％。



＊騰訊美團強勢未失＊



騰訊、阿里巴巴以及美團，依然是港股現時最擠擁的交易品種，也是市場的信心指標。這三

隻股票繼續站在最大成交榜的前三，合共成交金額達到有接近３００億元，依然佔去港股的總體

成交量達到有２０％，而他們能否繼續保持強勢，是我們的觀察重點。目前，早前借助螞蟻集團

上市而率先走高的阿里巴巴，亦已率先掉頭回軟下來，股價下跌３﹒１％至２９３﹒２元收盤，

失守１０日線。至於騰訊和美團，亦分別下跌２﹒３１％和３﹒０２％，但強勢未失，宜繼續注

視。《第一上海首席策略師 葉尚志》

