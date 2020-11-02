港股造好一度逼近廿天線，半日升２１０點報２４３１８點

《經濟通通訊社２日專訊》美國總統大選選情難料，加上歐美疫情肆虐，上周五美股下挫。

國家統計局公布１０月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）勝市場預期，港股隨Ａ股高開，恆指高開

近１７０點，中資劵商及汽車板塊表現較好，大市升幅擴大，曾經升至２４３８５點，距離２０

天線（約２４３８５點）只有一步之遙。上周五納指收挫逾２％，帶動科指早段下跌，最多挫近

２％，騰訊（００７００）及阿里巴巴（０９９８８）等龍頭股先跌後回升，恆指半日收升２１

０點或０﹒８８％，報２４３１８點，主板成交６０７﹒１８億元。國指報９８６８點，升１０

８點或１﹒１１％。

重磅股方面，匯控（００００５）升１﹒８７％，報３２﹒７元；中移動（００９４１）揚

２﹒５５％，報４８﹒３５元；港交所（００３８８）升０﹒２７％，報３７１﹒２元；友邦（

０１２９９）升０﹒６８％，報７３﹒５５元；建行（００９３９）升３﹒７４％，報５﹒５５

元。

Ａ股兩市個別發展，上證綜指收報３２２２點，跌１點或跌０﹒０５％，成交２０１９﹒０

５億元人民幣。深證成指報１３３６８點，升１３２點或升１％，成交３０１２﹒０３億元人民

幣。



＊金融股領漲，農行飆逾６％＊



內銀股撐市，工行（０１３９８）第三季純利按年跌４﹒６５％；股價抽升２﹒７５％，報

４﹒４８元；招行（０３９６８）第三季盈利升０﹒７％，股價升升３﹒６％，報４１﹒７５元

；建行（００９３９）升３﹒７４％，報５﹒５５元；中行（０３９８８）升２﹒４５％，報２

﹒５１元；農行（０１２８８）升６﹒１１％，報２﹒７８元；交行（０３３２８）升３﹒１５

％，報３﹒９３元。花旗報告稱，覆蓋１７家中資銀行第三季報顯示，單季利潤下滑幅度，已較

第二季有所收窄，遠比預期佳，表明行業最差時期已過。

科技股個別發展，騰訊控股（００７００）曾失５９０元，半日無升跌，報５９１元；

小米集團（０１８１０）雙十一首２０分鐘銷售破１０億人幣，股價先升後回１﹒１４％，報２

１﹒７５元；阿里巴巴（０９９８８）升０﹒３４％，報２９４﹒２元；美團（０３６９０）升

０﹒６９％，報２９０﹒２元；京東集團（０９６１８）升０﹒８９％，報３１８元。



＊新能源車國策出台，吉利曾升近一成＊



內地傳媒引述消息指，內地在星期一公布《新能源汽車產業發展規劃（２０２１－２０３５

年）》，當中料提及加強充換電、加氫等基礎設施建設，也財政支持充電樁建設，鼓勵開展換電

模式應用等。今早汽車股造好，比亞迪（１２１１）曾破頂高見１６４﹒６元，半日飆６﹒２９

％，報１６３﹒８元。據報道，吉利汽車（００１７５）母企吉利控股下高端電動車品牌Ｐｏｌ

ｅｓｔａｒ正與投資者談判，計劃融資８億至９億美元，吉利升１０﹒４３％，報１７﹒５８元

；成半日表現最好藍籌。長城汽車（０２３３３）升５﹒１％，報１３﹒１８元；東風集團（０

０４８９）升２﹒５７％，報５﹒５９元。

澳門博彩監察協調局公布，１０月博彩收入７２﹒７億澳門元，按年下跌７２﹒５％，不過

按月則升近２﹒３倍，收入為今年１月以來最高，亦較花旗預計的６０億澳門元為高。濠賭股普

揚，銀河娛樂（０００２７）升２﹒８４％，報５２﹒５５元；金沙（０１９２８）升１﹒４７

％，報２７﹒５５元；新濠國際（００２００）升３﹒３４％，報１２﹒９８元；澳博控股（０

０８８０）升３﹒３６％，報８﹒３元。不過，美高梅（０２２８２）第三季經調整ＥＢＩＴＤ

Ａ虧損７﹒３１億元，去年同期經調整ＥＢＩＴＤＡ為１５﹒４９億元，股價半日跌４﹒９９％

，報９﹒７１元。



＊上周五急挫的內需股反彈，呷哺呷哺創逾一年半高＊



券商股今早普漲，中金（０３９０８）Ａ股上市首日高開２０％，早段升４成；帶動Ｈ股轉

升２﹒４４％，報１８﹒４８元；中國銀河（０６８８１）升８﹒４９％，報４﹒６元；中信建

投（０６０６６）升３﹒５３％，報９﹒６９元；中信証券（０６０３０）升１﹒３２％，報１

６﹒９４元；招商證券（０６０９９）升４﹒３８％，報１０﹒０２元。

部分內需股反彈，呷哺呷哺（００５２０）升８﹒０１％，報１４﹒３元；曾見１４﹒４２

元創逾一年半高，股份進入１０月以來暴漲逾５０％。蒙牛乳業（０２３１９）升３﹒７％，報

３７﹒８元；農夫山泉（０９６３３）升３﹒３８％，報３６﹒７元；九毛九（０９９２２）升

０﹒１２％，報１７﹒１元。不過火鍋股近日跌幅不斷，頤海國際（０１５７９）一度錯失紅底

股行列，盤中低見９８﹒３元，半日跌１﹒２７％，報１０１﹒３元；海底撈（０６８６２）跌

１﹒１７％，報５０﹒６元。（ｐｌ、ｃａ）

