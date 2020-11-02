  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/11/2020 09:25

【企業盈警】東方支付料半年盈轉虧１１００萬元，收益跌八成

　　《經濟通通訊社２日專訊》東方支付（０８６１３）預期截至今年９月３０日止六個月收益
減少約８０％，股東應佔虧損約１１００萬元，而上年同期錄得溢利約７１０００元。東方支付
預期收益減少及盈轉虧主要是由於期內經集團處理的銀聯交易量大幅下降，原因為新冠肺炎疫情
爆發，導致２０２０年４月起飛往泰國的國際航班暫停。
　　該公司預期１１月６日刊發業績。（ｅｃ）

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道30/10/2020
Bitcoin升到似火箭 點樣買賣最方便?
剖析天下30/10/2020
【美國大選】倒數4天：選舉人隨時反轉普選大局　賓州廿票最關鍵
財經熱話30/10/2020
【螞蟻上市】螞蟻破紀錄凍資逾萬億　155萬人瘋搶或可人人有份
財經熱話30/10/2020
【月結－多事之秋】內房股難炒　吼冬季取暖概念　騰訊阿里仍看好
財經熱話30/10/2020
【月結－多事之秋】港十月漲648點　下月還看美選戰及疫情發展
中國故事30/10/2020
《神州經脈》螞蟻集團A股凍資創紀錄　五中全會後A場急轉直下
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【etnet Bonus】賞 維柏健【健骨至尊500(無鈉維心配方)】

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>