【企業盈警】東方支付料半年盈轉虧１１００萬元，收益跌八成

《經濟通通訊社２日專訊》東方支付（０８６１３）預期截至今年９月３０日止六個月收益
減少約８０％，股東應佔虧損約１１００萬元，而上年同期錄得溢利約７１０００元。東方支付
預期收益減少及盈轉虧主要是由於期內經集團處理的銀聯交易量大幅下降，原因為新冠肺炎疫情
爆發，導致２０２０年４月起飛往泰國的國際航班暫停。
該公司預期１１月６日刊發業績。（ｅｃ）
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