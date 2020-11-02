【企業盈喜】長安仁恒預期九個月溢利大增至４５０萬人幣

《經濟通通訊社２日專訊》長安仁恆（０８１３９）預期截至今年９月３０日止九個月錄得

溢利約４５０萬元人民幣，而上年同意溢利約５０萬元人民幣，主要是由於有機膨潤土及其他化

學品之銷售增加。

該公司預期１１月１３日刊發業績。（ｅｃ）

