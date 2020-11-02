【企業盈喜】昌利控股預期六個月淨利增加最多１千萬元

《經濟通通訊社２日專訊》昌利控股（０８０９８）預期截至今年９月３０日止六個月淨利
潤增加約９００萬至１０００萬元，主要是由於按公平值計入損益之金融資產之公平值變動淨額
收益錄得約９８０萬元，而上年同期錄相關虧損１６０萬元。
該公司預期１１月５日刊發業績。（ｅｃ）
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