【企業盈警】絲路能源料上季盈轉虧最多１２００萬，金融資產減值

《經濟通通訊社２日專訊》絲路能源（０８２５０）預期，於截至今年９月３０日止三個月

虧損將不超過１２００萬元，而上年同期溢利為１０２３萬元。絲路能源預期虧損主要是金融資

產的公平值虧損約９４１萬元（上年同期相關盈利約８１２萬元），此外，由此前披露指出，客

戶終止且未續簽煤炭開採服務協議，因此集團於相關期間的收益同比下降約７０％。

該公司預期１１月１２日刊發業績。（ｅｃ）

