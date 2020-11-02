《盤後部署》市場聚焦美總統大選，特朗普或「覆桌」港股技術偏淡

《經濟通通訊社２日專訊》美國總統大選選情難料，加上歐美疫情肆虐，上周五美股三大指

數均下挫。國家統計局公布１０月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）勝市場預期，港股隨Ａ股高開

，恆指高開１６７點報２４２７４點，內銀及汽車板塊表現較好，，港股升幅逐步擴大，重磅匯

控（００００５）及騰訊（００７００）均有利好消息支持，港股午後升幅最多擴大至３７６點

見２４４８６點，全日表現較差的有三隻藍籌藥股，恆指收升３５２點或１﹒４６％，報

２４４６０點，修復二十天線（２４３９２點），主板成交１１６１﹒９３億元，少

２３﹒４２％。國指收報９９３６點，升１７６點或１﹒８１％。

Ａ股兩市高收，上證綜指收報３２２５點，升不足一點或０﹒０２％；深證成指收報

１３４２０點，升１８４點或１﹒３９％；總成交８１２４﹒３億人幣，少６﹒７１％。



＊大好友料標普年底見３５００點，大選結果數日內出爐＊



華爾街長期大好友、投資分析員Ｅｄｗａｒｄ Ｙａｒｄｅｎｉ認為，美股跌勢已喘定，並

相信總統大選可在數日內有明顯的結果，之後美國股市在不明朗因素消除後，標準普爾５００指

數年底可見３５００點，即接近今年９月初的高位３５８８點。

他接受外媒訪問時稱，美股沽壓已顯著減弱且無以為繼。與９月２日的標指與納斯特指數紀

錄高位相比，兩項指數分別回落了９％與９﹒５％，接近１０％的調整區間。總統選舉後年底將

有一段升勢，標指可升至３５００點。而刺激經濟措施可望出台，加上疫苗面世促使經濟復甦，

標指明年中可見３８００點。

歐盟競爭專員維斯塔格正草擬有關市場支配者的準則，以收緊對數碼行業的相關規管，有關

新規管預期１２月２日公布，一般相信歐盟的行動預料將對跨國互聯網企業構成負面影響。她接

受外媒訪問時稱，沒想過有需要把科技企業拆骨，但會視之為應付最極端個案的最後手段。她認

為，暫時看不到有個案需要實施上述手段。



＊港股支持位看２３７００點，關注螞蟻上市後資金流向＊



美國總統大選的投票日為１１月３日，一般結果將於短期內公布，不過今年適逄疫情，新增

郵遞選票的問題，結果未必可以於香港時間１１月４日出爐。有外媒報道指，特朗普計劃一旦大

選即時開票時在賓州領先，但在點算郵寄選票後反勝為敗的情況出現，便會以司法手段挑戰郵寄

選票結果。特朗普周日直言，選舉結束後，當晚便會馬上跟律師在一起；似乎已對「覆桌」有所

準備。因此，在大選時間性和結果的不確定性而言，Ｅｄｗａｒｄ Ｙａｒｄｅｎｉ的預測未免

過於篤定。美股和港股走勢幾近肯定將受選舉事宜左右，亦為短期市場焦點。

美國聯儲局周內議息，主席鮑威爾將於周三議息會結束後講話，量化寬鬆措施不變是可以預

期的，相信若非出現一些爆炸性的言論，難掩蓋市場對大選的關注。

技術上，今日的陽燭連同上周五的陰燭形成身懷六甲形態，可視為缺乏方向；同時，

ＭＡＣＤ快線有跌穿慢線的傾向，或反映大市將向淡，現況看較重要的支持位於２３７００點。

另外，螞蟻集團（０６６８８）已於今午截票，有指該股在港凍資高達１﹒３萬億元，相當於港

交所主板成交約１０日的成交額，投資者可留意招股結果公布後的資金流向，或為後市走勢帶來

啟示。（ｎｓ）

