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02/11/2020 11:47

【美國大選】聯邦法院頒令要求郵政署加快工作，確保選票及時送達

　　《經濟通通訊社２日專訊》美國聯邦地區法院法官沙利文周日（１日）簽署命令，要求美國
郵政署（ＵＳＰＳ）必須提醒高層，遵循「非常措施政策」，使用其快遞網絡在明日總統大選確
保選票及時送達。
　　美國郵政強調，本周所有選票的送達都必須在同一日，或不遲於第二天早上處理，以便送到
當地機構點票。（ａｌ）

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