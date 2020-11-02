【新冠肺炎】傳英國威廉王子今年４月曾確診，更出現呼吸困難

《經濟通通訊社２日專訊》據英國廣播公司最新引述王室消息報道指，３８歲的英國劍橋公

爵威廉王子今年４月曾確診新冠肺炎。

英國《太陽報》報道更指威廉王子確診時曾一度呼吸困難，及後接受王室醫生治療，並在諾

福克郡安默堡隔離，而決定不公開病情是以免驚動國民。（ａｌ）

