《台股攻略－馮偉明》蘋概股買盤尾市撐場，台股升４４點收市

《台股攻略》在美國總統大選及疫情影響下，加權指數今日（２日）走勢反覆，最終收

１２５９１點，升４４點，成交金額為新台幣１６４５億元。

蘋概股今日先跌後升。台積電收新台幣４３５﹒５０元，升新台幣３﹒５０元；大立光尾市

跌幅收窄，收新台幣３０２５元，無起跌；鴻海今日表現相對平穩，收新台幣７８﹒３０元，升

新０﹒８０元。半導體股表現弱勢。聯發科及聯電遇上獲利沽壓，股價下挫超過３％，分別收新

台幣６５３元及２９﹒６５元，跌新台幣２５元及１﹒０５元。除此之外，義隆、創意、瑞昱、

聯詠及揚智等亦跌勢沉重。金融股受到資金青睞。上海商銀、第一金升超過２％，而永豐金、富

邦金、台企銀、安泰銀、合庫金、華南金及兆豐金亦升超過１％。防疫概念股再次成為大市焦點

，毛寶及生華科升至漲停；而東洋、高端疫苗、ＡＢＣ－ＫＹ、杏輝及國光生均升超過５％。

美國總統大選選情還未塵埃落定，市場觀望氣氛仍然濃厚，加上疫情再次升溫，英、法、德

採取更嚴格措施控制疫情，市況十分反覆，投資者宜謹慎而行。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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