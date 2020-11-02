【大熊來了】羅傑斯：大量印鈔致國家債務深陷，料將出現最壞熊市

《經濟通通訊社２日專訊》有「商品大王」之稱的著名投資者羅傑斯近日接受媒體訪問時再

度警告投資者，各國央行以大量印鈔支持市場終將導致災難式熊市，並強調可能是他一生中見過

最嚴重的危機，一切都將崩潰。

他又指，美國史上曾歷經多場流行病，但當時從未關閉麥當勞，亦從未關閉航空公司，故下

一場熊市將是最壞的熊市。（ａｌ）

