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即市新聞

02/11/2020 10:32

《窩輪豪情－梁業豪》反彈來得及時，好友未可安心

　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為資訊科技業、原
材料業與非必須性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為
美團（０３６９０）、思摩爾（０６９６９）與騰訊（００７００），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則宜首選
石藥集團（０１０９３）、太古Ａ（０００１９）與海螺水泥（００９１４）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、原材料業與非必須性消費業。
此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為吉列汽車
（００１７５）、粵海投資（００２７０）與長和（００００１），可用作買入其相關認購權證
或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選
石藥集團、中國平安（０２３１８）與華潤電力（００８３６）。
　　開市後喜見好友發力反攻，阻止港股大市的跌幅擴大。這個反彈市況來得非常及時，卻不能
保證短線投機者可以安心。指數期貨小時圖上，「一浪低於一浪」的局勢仍在發展中；於前升浪
頂被升越前，好友不宜貿然反攻。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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