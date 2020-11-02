【新冠肺炎】特朗普指考慮將福奇逐出疫情工作小組

《經濟通通訊社２日專訊》美國總統特朗普最新出席佛羅里達州邁亞密的競選活動時，回應

在場人士呼喊要求解僱國家過敏症及傳染病研究所所長福奇指，將在大選後短時間內作出決定。

而據《ＣＮＢＣ》上周報道指，福奇直言美國從未真正度過第一波疫情，目前只在同一波疫

情中，但人們已經開始談論第二波和第三波疫情。（ａｌ）

