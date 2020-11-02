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即市新聞

02/11/2020 08:15

《ＩＰＯ反應》藥明巨諾公開超購逾４４８倍，一手中籤率５％

　　《經濟通通訊社２日專訊》中國臨床及臨床前階段細胞治療公司藥明巨諾（０２１２６）公
布招股結果，公開發售部分超額認購４４８﹒４２倍，一手中籤率５％，認購８０手穩奪一手，
「頭錘飛」５６張，中籤率０﹒５５％。發售定價為２３﹒８元，為招股價範圍（２０元至
２３﹒８元）之上限價。
　　由於公開發售部分超額認購５０％，因此公司啟動回撥機制，公開發售部分相當於根據全球
發售初步可供認購的發售股份總數５０％；國際配售初步提呈發售的發售股份已獲超額認購，相
當於根據國際發售初步可供認購的發售股份總數約２８﹒５倍。將發售股份由國際發售重新分配
至香港公開發售後，國際發售的發售股份最終數目為４８８４﹒６萬股，相當於根據全球發售初
步可供認購的發售股份總數５０％。
　　另外基石投資者已認購合共４８８４﹒２５萬股發售股份，合共相當於緊隨全球發售完成後
公司已發行股本約１２﹒９８％；及全球發售的發售股份數目約５０﹒００％，在兩種情況下均
假設超額配股權未獲行使，並無根據股份激勵計劃發行任何額外股份，亦無發行
Ｓｙｒａｃｕｓｅ保留股份及Ｊｕｎｏ結算股份。
　　根據發售價每股發售股份２３﹒８０元，於扣除公司就全球發售應付的包銷費用及佣金以及
估計開支後，公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為２１﹒９６７億元。其中４０％預期
將用於我們的核心候選產品ｒｅｌｍａ－ｃｅｌ；約３４％預期將用於其他侯選產品；１６％預
期將用於潛在管線產品；１０％預期將用於營運資金及一般公司用途。
　　股份聯席保薦人為高盛及瑞銀，股份於明日（３日）在聯交所主板掛牌上市。（ｕｌ）

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