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02/11/2020 09:30

《談國論企－黎偉成》科技自主自建設科技強國

　　《談國論企》中共中央十九屆五中全會通過的「十四五」規劃等建議，最惹人注目的當然是
力表要把科技自立自強，作為國家發展的戰略支撐，以達致加快建設科技強國的目標。此政策不
僅可以促使中國的國民經濟由高速度增長階段轉向高質量發展階段，和人均國內生產總值達到中
等發達國家水平。此可擺脫尤以芯片為主的關鍵軟件不受美國無法理的單方圍剿，在自力更新的
原有基礎走自主創新的新里程，大長中華民族志氣。
　
＊要力挺企業院校研發應用和鼓勵全民參與＊
　
　　我對１９屆五中全會於２０２０年１０月２９日所通過的《中共中央關於制定國民經濟和社
會發展第１４個五年規劃和２０３５年遠景目標的建議》（下稱《建議》），最強烈的感受是所
強調的要「堅持創新」，並強調此乃中國「現代化建設全局中的核心地位」，而要創新，就要「
把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐」，政策和策略相當正確和明智，在相當程度表明中共
積極提升經濟發展和成長素質的強大決心。
　　凡此，最令我心動的，是「科技自立自強」之語，因（Ｉ）中華人民共和國於１９４９年
１０月１日成立伊始，便迅受以美國為主的西方國家全方位的圍堵、封鎖，遂採取「自力更生，
奮發圖強」的政策以我為主的發展，到１９７０年推行「改革開放」政策，至今短短四個年代，
已成為世界第二大經濟體系，高增長發展模式，不可能延續，很有需要提質，提質就必須依靠科
技以創新。以中國現時科技水平，和龐大市場，絕對有條件在科技上自立自強。此為中國成為人
均國內生產總值達到中等發達國家水平的重要動力。
　　科技自立自強，更（ＩＩ）以王道的反制以特朗普為主的美帝國霸權主義打壓。特朗普一直
仇非白種人，更仇華反共，不僅對華單邊掀貿戰，更處處打壓中資科企、人員，甚至斷絕對華的
科技聯繫合作和軟件等輸出，欲置中國之於死地，可以嗎？當然不可以。此使中共要奮發地在科
技自立，能夠自立，肯定可以達到自強的目標。
　　要在科技自立自強，我的建議主要有（一）要強力支持科企積極主動的研發和提升以軟件為
主的基本物料水平和素質，特別是芯片，不假於人，才可以確保各種各樣的科技產品和服務，有
十分堅實的支持。由是國家很有需要對以芯片為主的科企，作出重要的財政、稅務等多方面的支
持，使關鍵的軟件、技術能夠更快和更安全的研發、應用，保證各科企的產品、服務升級。這在
５Ｇ商用化逾一年，使「５Ｇ＋」如雨後春筍的發展，有十分重要的作用和效益。
　　要（二）推動科技普及化、全面化發展。沒有普及的基礎，就肯定不會使高尖端的科技可以
自立自強，和全面化成長，要做的有幾個主要方面，特別是（Ｉ）全面支持大學為主的院校，按
已有的專業技研，與科企、商企等商業機構的合作，互為支持，使研發更有高素質的專業和應用
能力，和使大學等院校的科研有更大的積極性和吸引力，企業當然有更強的研發及應用支持力量

　
＊要嚴打作虛弄假支持科教興國人才強國＊
　
　　和（ＩＩ）全民化。設立科技大獎，對企業、學校、團體、個人等所作出的各種各樣與科技
有關的研發，包括產品、概念等，設立各種各樣的比賽，作出評比和獎勵，全民積極參與科研。
同樣重要的，是（三）要立法立例，狠狠打擊在科技研發作虛弄假，包括科技商品、服務於境內
內之假、劣、惡、騙等行為，懲罰相關人員和企業，確保科技自立自強。
　　《建議》強調把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，要求為：面向世界科技前沿、面向
經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、
創新驅動發展戰略，完善國家創新體系，加快建設科技強國。
　　所言甚是。（論「十四五」規劃專題，之一）《資深財經評論員　黎偉成》
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