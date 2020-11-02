《異動股》小米升近２％，雙十一首２０分鐘銷售破１０億人幣

《經濟通通訊社２日專訊》小米集團（０１８１０）升１﹒８２％，報２２﹒４元，破十天

線（２１﹒９６元）；成交約１９４萬股，涉資４３１６萬元。

小米表示，在線上線下全面「智造新生活」活動，推出後不足２０分鐘，小米雙１１全平台

支付金額便突破１０億人幣。

阿里巴巴（０９９８８）升１﹒３％，報２９７元；富時羅素稱考慮將螞蟻Ｈ股快速納入旗

下中國指數。

另外，天貓微博顯示，雙１１搶先購開場半小時，小鵬汽車累計訂單售出６５００部，超越

小鵬電商去年一年業績。

在港上市的車股個別發展，吉利汽車（００１７５）升１﹒７６％，報１６﹒２元；北京汽

車（０１９５８）無升跌，報２﹒８６元。

現時，恆生指數報２４３１４，升２０６點或升０﹒８６％，主板成交３０﹒６４億元。國

企指數報９８４５，升８４點或升０﹒８７％。

上證綜合指數報３２３２，升８點或升０﹒２５％，成交５７﹒８０億元人民幣。深證成份

指數報１３２９１，升５５點或升０﹒４２％，成交７４﹒７３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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小米集團（０１８１０） ２２﹒４０元 升１﹒８２％

阿里巴巴（０９９８８） ２９７﹒００元 升１﹒３０％



吉利汽車（００１７５） １６﹒２０元 升１﹒７６％

北京汽車（０１９５８） ２﹒８６元 無升跌

廣汽集團（０２２３８） ８﹒１２元 升２﹒１４％

長城汽車（０２３３３） １２﹒５０元 跌０﹒３２％

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（ｎｓ）

