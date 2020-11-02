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即市新聞

02/11/2020 09:31

《異動股》小米升近２％，雙十一首２０分鐘銷售破１０億人幣

　　《經濟通通訊社２日專訊》小米集團（０１８１０）升１﹒８２％，報２２﹒４元，破十天
線（２１﹒９６元）；成交約１９４萬股，涉資４３１６萬元。
　　小米表示，在線上線下全面「智造新生活」活動，推出後不足２０分鐘，小米雙１１全平台
支付金額便突破１０億人幣。
　　阿里巴巴（０９９８８）升１﹒３％，報２９７元；富時羅素稱考慮將螞蟻Ｈ股快速納入旗
下中國指數。
　　另外，天貓微博顯示，雙１１搶先購開場半小時，小鵬汽車累計訂單售出６５００部，超越
小鵬電商去年一年業績。
　　在港上市的車股個別發展，吉利汽車（００１７５）升１﹒７６％，報１６﹒２元；北京汽
車（０１９５８）無升跌，報２﹒８６元。
　　現時，恆生指數報２４３１４，升２０６點或升０﹒８６％，主板成交３０﹒６４億元。國
企指數報９８４５，升８４點或升０﹒８７％。
　　上證綜合指數報３２３２，升８點或升０﹒２５％，成交５７﹒８０億元人民幣。深證成份
指數報１３２９１，升５５點或升０﹒４２％，成交７４﹒７３億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米集團（０１８１０）　　　２２﹒４０元　　　升１﹒８２％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　２９７﹒００元　　　升１﹒３０％

　　吉利汽車（００１７５）　　　１６﹒２０元　　　升１﹒７６％
　　北京汽車（０１９５８）　　　　２﹒８６元　　　無升跌
　　廣汽集團（０２２３８）　　　　８﹒１２元　　　升２﹒１４％
　　長城汽車（０２３３３）　　　１２﹒５０元　　　跌０﹒３２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｎｓ）

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