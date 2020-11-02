《異動股》吉利升近９％最佳藍籌，母企電動車品牌融資９億美元

《經濟通通訊社２日專訊》吉利汽車（００１７５）現價升８﹒５４％，報１７﹒２８元，

該股成交約３５６６萬股，涉資５﹒９９億元。股份盤中高見１７﹒４元，暫為最佳表現藍籌。

據外國傳媒報道，吉利汽車母企吉利控股下高端電動車品牌Ｐｏｌｅｓｔａｒ正在與投資者

談判，計劃融資８至９億美元。Ｐｏｌｅｓｔａｒ為富豪汽車與吉利共同擁有的電動車品牌，旗

下有Ｐｏｌｅｓｔａｒ１和Ｐｏｌｅｓｔａｒ２兩款量產車型。

現時，恆生指數報２４３２２，升２１４點或升０﹒８９％，主板成交１７６﹒０５億元。

國企指數報９８７８，升１１８點或升１﹒２１％。恆生科技指數報７５８８，升５４點或升０

﹒７２％。即月期指新報２４２５１，升９４點，低水７１點。即月國指期貨報９８７１，升８

５點，低水７點。

上證綜合指數報３２３５，升１０點或升０﹒３３％，成交５９６﹒５９億元人民幣。深證

成份指數報１３３４７，升１１０點或升０﹒８４％，成交９５７﹒４３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

吉利汽車（００１７５） １７﹒２８元 升８﹒５４％

敏實集團（００４２５） ３２﹒２５元 升０﹒６２％

華晨中國（０１１１４） ６﹒７５元 升０﹒９０％

比亞迪股份（０１２１ １６３﹒７０元 升６﹒２３％

美東汽車（０１２６８） ３２﹒６５元 升３﹒１６％

廣汽集團（０２２３８） ８﹒２８元 升４﹒１５％

長城汽車（０２３３３） １２﹒８２元 升２﹒２３％

永達汽車（０３６６９） １０﹒９６元 無升跌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｕｌ）

