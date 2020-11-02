《異動股》濠賭股造好銀娛升２％，１０月博彩收入按月升逾２倍

《經濟通通訊社２日專訊》銀河娛樂（０００２７）現價升１﹒９６％，報５２﹒１元，盤

中高見５２﹒４５元，升破廿天平均線（５２﹒４１８元）。該股成交約９５萬股，涉資４９５

６萬元。

澳門１０月博彩收入７２﹒７億澳門元，按年下跌７２﹒５％，不過按月則升近２﹒３倍，

收入為今年１月以來最高，亦較花旗預計的６０億澳門元為高。總計今年首１０個月，澳門博彩

收入４５８﹒７５億澳門元，按年跌８１﹒４％。

濠賭股普揚，新濠國際（００２００）升３﹒０３％，報１２﹒９４元。永利澳門（０１１

２８）升２﹒４３％，報１０﹒９６元。金沙中國（０１９２８）升１﹒４７％，報２７﹒５５

元。

現時，恆生指數報２４３１０點，升２０３點或升０﹒８４％，主板成交１７１﹒１８億元

。國企指數報９８７６點，升１１６點或升１﹒１９％。恆生科技指數報７５８２點，升４７點

或升０﹒６３％。

即月期指新報２４２３６點，升７９點，低水７５點。即月國指期貨報９８６５點，升７９

點，低水１２點。

上證綜合指數報３２３４點，升１０點或升０﹒３２％，成交５７８﹒８２億元人民幣。

深證成份指數報１３３５２點，升１１５點或升０﹒８７％，成交９２８﹒６３億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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澳博控股 （００８８０） ８﹒２８元 升３﹒１１％

新濠國際 （００２００） １２﹒９４元 升３﹒０３％

永利澳門 （０１１２８） １０﹒９６元 升２﹒４３％

銀河娛樂 （０００２７） ５２﹒１０元 升１﹒９６％

金沙中國 （０１９２８） ２７﹒５５元 升１﹒４７％

美高梅中國（０２２８２） ９﹒９３元 跌２﹒８４％

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（ｐｌ）

