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02/11/2020 09:50

《異動股》濠賭股造好銀娛升２％，１０月博彩收入按月升逾２倍

　　《經濟通通訊社２日專訊》銀河娛樂（０００２７）現價升１﹒９６％，報５２﹒１元，盤
中高見５２﹒４５元，升破廿天平均線（５２﹒４１８元）。該股成交約９５萬股，涉資４９５
６萬元。
　　澳門１０月博彩收入７２﹒７億澳門元，按年下跌７２﹒５％，不過按月則升近２﹒３倍，
收入為今年１月以來最高，亦較花旗預計的６０億澳門元為高。總計今年首１０個月，澳門博彩
收入４５８﹒７５億澳門元，按年跌８１﹒４％。
　　濠賭股普揚，新濠國際（００２００）升３﹒０３％，報１２﹒９４元。永利澳門（０１１
２８）升２﹒４３％，報１０﹒９６元。金沙中國（０１９２８）升１﹒４７％，報２７﹒５５
元。
　　現時，恆生指數報２４３１０點，升２０３點或升０﹒８４％，主板成交１７１﹒１８億元
。國企指數報９８７６點，升１１６點或升１﹒１９％。恆生科技指數報７５８２點，升４７點
或升０﹒６３％。
　　即月期指新報２４２３６點，升７９點，低水７５點。即月國指期貨報９８６５點，升７９
點，低水１２點。
　　上證綜合指數報３２３４點，升１０點或升０﹒３２％，成交５７８﹒８２億元人民幣。
　　深證成份指數報１３３５２點，升１１５點或升０﹒８７％，成交９２８﹒６３億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　澳博控股　（００８８０）　　　　８﹒２８元　　　升３﹒１１％
　　新濠國際　（００２００）　　　１２﹒９４元　　　升３﹒０３％
　　永利澳門　（０１１２８）　　　１０﹒９６元　　　升２﹒４３％
　　銀河娛樂　（０００２７）　　　５２﹒１０元　　　升１﹒９６％
　　金沙中國　（０１９２８）　　　２７﹒５５元　　　升１﹒４７％
　　美高梅中國（０２２８２）　　　　９﹒９３元　　　跌２﹒８４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｌ）

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