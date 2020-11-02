《異動股》匯控升近２％，擬撤銷在法國巴黎泛歐交易所上市地位

《經濟通通訊社２日專訊》匯控（００００５）公布，計劃向法國巴黎泛歐交易所提交退市

申請。是出於考慮股份交易量、公司成本及行政要求後作出決定。匯控連跌三日後反彈升１﹒５

６％，報３２﹒６元；成交約３２３萬股，涉資１﹒０５億元。

該利強調不會影響其在法國或歐洲的日常業務，亦不會影響在港交所（００３８８）、倫敦

交易所、紐約交易所及百慕達交易所的上市。

同系恆生銀行（０００１１）升１﹒５１％，報１２１元。

現時，恆生指數報２４３１２，升２０５點或升０﹒８５％，主板成交１７９﹒３５億元。

國企指數報９８７６，升１１５點或升１﹒１９％。

上證綜合指數報３２３４，升９點或升０﹒３１％，成交６０９﹒９１億元人民幣。深證成

份指數報１３３４４，升１０８點或升０﹒８２％，成交９７７﹒９５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ３２﹒６０元 升１﹒５６％

恆生銀行（０００１１） １２１﹒００元 升１﹒５１％

東亞銀行（０００２３） １４﹒２０元 升１﹒７２％

中銀香港（０２３８８） ２１﹒６０元 升０﹒４７％

渣打集團（０２８８８） ３５﹒７５元 升０﹒７０％

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（ｎｓ）

