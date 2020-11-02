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即市新聞

02/11/2020 09:53

《異動股》匯控升近２％，擬撤銷在法國巴黎泛歐交易所上市地位

　　《經濟通通訊社２日專訊》匯控（００００５）公布，計劃向法國巴黎泛歐交易所提交退市
申請。是出於考慮股份交易量、公司成本及行政要求後作出決定。匯控連跌三日後反彈升１﹒５
６％，報３２﹒６元；成交約３２３萬股，涉資１﹒０５億元。
　　該利強調不會影響其在法國或歐洲的日常業務，亦不會影響在港交所（００３８８）、倫敦
交易所、紐約交易所及百慕達交易所的上市。
　　同系恆生銀行（０００１１）升１﹒５１％，報１２１元。
　　現時，恆生指數報２４３１２，升２０５點或升０﹒８５％，主板成交１７９﹒３５億元。
國企指數報９８７６，升１１５點或升１﹒１９％。
　　上證綜合指數報３２３４，升９點或升０﹒３１％，成交６０９﹒９１億元人民幣。深證成
份指數報１３３４４，升１０８點或升０﹒８２％，成交９７７﹒９５億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　３２﹒６０元　　　升１﹒５６％
　　恆生銀行（０００１１）　　１２１﹒００元　　　升１﹒５１％
　　東亞銀行（０００２３）　　　１４﹒２０元　　　升１﹒７２％
　　中銀香港（０２３８８）　　　２１﹒６０元　　　升０﹒４７％
　　渣打集團（０２８８８）　　　３５﹒７５元　　　升０﹒７０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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