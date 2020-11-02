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即市新聞

02/11/2020 11:10

《外匯達仁－盧楚仁》歐元醞釀完美風暴？

　　《外匯達仁》在１０月最後的一個星期，歐元匯價表現不濟，在周線圖再次出現大陰燭。有
分析更指歐元正在上演完美風暴，我十分認同歐元正面臨大跌的危機，主要是多項利淡因素已經
足以令歐元進入新一輪熊市。
　
　　在外因素方面，因美國大選的不確定性，及白宮和眾議院未能就救市方案達成一致的負面影
響，故在美股下跌壓力帶動下，令美匯指數大幅回升，在美匯強勢下，歐元自然首當其衝受到影
響。
　
　　在內因素方面，亦是歐元下跌的致命傷，首先是歐洲疫情再度大爆發，致德法等國緊急封城
，令經濟受到重挫。估計未來公布的相關經濟數據會極度惡劣。另外，歐洲央行上星期雖然維持
利率不變，但行長拉加德卻表示，歐洲央行所有委員都同意，有必要在下次議息會議上採取行動
。聲明發表之後，歐元匯價應聲大跌至四星期來的低位。
　
　　歐洲央行在１２月１０號會進行下次的會議，我認為不單止歐洲央行會在下次議息的時候採
取行動，甚至乎有機會突然提早加碼放水。不管是歐洲的疫情又或者經濟狀況，歐洲央行都有機
會因應情況而提早行動，令歐元持續被拋售。若本周美股因為美國出現亂局而大幅下跌的話，歐
元的情況更加雪上加霜。
　
　　值得注意，上星期美國公布最新的ＧＤＰ，出現歷來最強勁的反彈，證明美國經濟和歐洲相
比實在差天共地。本周除了美國大選之外，周四更有聯儲局的議息會議，在這個強勁經濟增長下
，相信聯儲局絕對沒有放鴿的需要和空間。估計在美國大選和聯儲局議息之下，美匯指數極大機
會在本周進一步攀升令歐元進一步受壓。所以長中短線來說，歐元確實正在醞釀完美的風暴。
《獨立外匯商品分析師　盧楚仁》
　
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