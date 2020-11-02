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即市新聞

02/11/2020 17:50

【北水炒Ｄ乜】淨流入７４﹒８億人幣，買騰訊吉利沽潤啤頤海國際

　　《經濟通通訊社２日專訊》內地製造業數據向好，帶動恆指高開１６７點，報２４２７４，
升幅隨即擴大，彈至２０天線即回落，升幅曾縮至１２５點，見２４２３２點全日低，中午升２
１０點。午後Ａ股反覆高收，帶動港股升穿上午高位，最多升３７８點，高見２４４８６，逼近
上方的５０天線（約２４５０９）。恆指收市升３５２點或１﹒４６％，報２４４６０。
　　按額度計算，北水全日淨流入７４﹒８億元人民幣，增加１５﹒４％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、吉利汽車（００１７５）、美團（０３６９０）；淨賣出最
多的依次是華潤啤酒（００２９１）、頤海國際（０１５７９）、信義光能（００９６８）。
　　主板成交１１６１﹒９３億元減少２３﹒４％。其中港股通成交２６８﹒５億元，佔總成交
２３﹒１％。

＊騰訊仍為北水愛股，淨流入近１７億＊

　　騰訊控股升１﹒７８％報６０１﹒５元，北水淨買入１６﹒７億元。
　　大和認為吉利明年將推出多款強勁產品，重申「買入」，目標看１８﹒６元，吉利大升１３
﹒６％，為升幅最大藍籌；報１８﹒０８元，北水淨買入１５﹒３億元。
　　美團升２﹒２２％報２９４﹒６元，北水淨買入１０﹒１億元。
　　華潤啤酒跌３﹒２３％報４６﹒５元，北水淨賣出２﹒７億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　１６﹒６６
　　吉利汽車　　　　（００１７５）　　　　　１５﹒２５
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　１０﹒０７
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　　４﹒３２
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　　４﹒２６

　　淨沽出最多港股：
　　華潤啤酒　　　　（００２９１）　　　　　－２﹒６７
　　頤海國際　　　　（０１５７９）　　　　　－１﹒９５
　　信義光能　　　　（００９６８）　　　　　－１﹒１３
　　中國平安　　　　（０２３１８）　　　　　－０﹒８２
　　比亞迪股份　　　（０１２１１）　　　　　－０﹒３１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　（ｃａ）

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