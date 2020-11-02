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即市新聞

02/11/2020 17:02

《美元走勢－羅明立》民調或誤差不排除特朗普爆冷，歐元偏向下行

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０４﹒７８　　　１０４﹒６３　　　１０４﹒７８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１６４９　　　１﹒１６３０　　　１﹒１６３８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９３９　　　１﹒２８９４　　　１﹒２９１１
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１７８　　　０﹒９１６６　　　０﹒９１７３
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５５４　　　７﹒７５２０　　　７﹒７５３６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國大選已進入最後直路，傳統媒體的民調都顯示拜登會當選，近日人民幣匯
價上升，就是反映出市場預期拜登當選後，中美貿易關係會改善。截至１０月３０日，約有
８５００萬選民已經投票，佔上屆投票人數近半，評論認為對民主黨有利。不過，近年的民調與
實際情況的誤差都較大，市場並不排除特朗普會「爆冷」當選。
　　美匯重上９４水平，主要是因為歐元匯價下跌。歐洲多國重新封城，繼西班牙和意大利之後
，法國和德國宣布整個１１月封城；另外葡萄牙、荷蘭、愛爾蘭及捷克亦採取不同封城措施，希
臘、丹麥及瑞典則採取不同程度的限聚措施，可以肯定歐洲經濟將再受打擊。自歐洲央行上周議
息後，歐元維持弱勢，兌美元下穿１﹒１７的支持，現在下試１﹒１６的即市支持。目前ＲＳＩ
在４０以下，反映短線仍是偏向下行風險，若跌破１﹒１６００，會再向下測試另一個支持
１﹒１５。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０４﹒９０　　　１０４﹒００　　　１０５﹒３０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１６１０　　　１﹒１７１０　　　１﹒１５７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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