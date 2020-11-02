《美元走勢－羅明立》民調或誤差不排除特朗普爆冷，歐元偏向下行

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０４﹒７８ １０４﹒６３ １０４﹒７８

歐元╱美元 １﹒１６４９ １﹒１６３０ １﹒１６３８

英鎊╱美元 １﹒２９３９ １﹒２８９４ １﹒２９１１

美元╱瑞郎 ０﹒９１７８ ０﹒９１６６ ０﹒９１７３

美元╱港元 ７﹒７５５４ ７﹒７５２０ ７﹒７５３６

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《美元走勢》美國大選已進入最後直路，傳統媒體的民調都顯示拜登會當選，近日人民幣匯

價上升，就是反映出市場預期拜登當選後，中美貿易關係會改善。截至１０月３０日，約有

８５００萬選民已經投票，佔上屆投票人數近半，評論認為對民主黨有利。不過，近年的民調與

實際情況的誤差都較大，市場並不排除特朗普會「爆冷」當選。

美匯重上９４水平，主要是因為歐元匯價下跌。歐洲多國重新封城，繼西班牙和意大利之後

，法國和德國宣布整個１１月封城；另外葡萄牙、荷蘭、愛爾蘭及捷克亦採取不同封城措施，希

臘、丹麥及瑞典則採取不同程度的限聚措施，可以肯定歐洲經濟將再受打擊。自歐洲央行上周議

息後，歐元維持弱勢，兌美元下穿１﹒１７的支持，現在下試１﹒１６的即市支持。目前ＲＳＩ

在４０以下，反映短線仍是偏向下行風險，若跌破１﹒１６００，會再向下測試另一個支持

１﹒１５。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 買入日圓 １０４﹒９０ １０４﹒００ １０５﹒３０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１６１０ １﹒１７１０ １﹒１５７０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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