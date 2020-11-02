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02/11/2020 09:16

【新冠肺炎】港大深圳醫院助居粵港人覆診，盧寵茂：細節月初公布

　　新冠肺炎疫情持續大半年，很多居廣東省的醫管局病人未能回港覆診，港府擬安排及補助有
關人士到港大深圳醫院覆診。香港大學深圳醫院院長盧寵茂昨（１日）透露，正與政府商討為有
關病人提供補助，計劃細節將會於本月初公布，並相信很快會落實預約安排。《香港經濟日報》

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