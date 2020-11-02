【螞蟻上市】港交所將於螞蟻集團上市日提供多項產品選擇

《經濟通通訊社２日專訊》港交所（００３８８）表示，將於螞蟻集團（０６６８８）上市

日向投資者提供多項產品選擇，螞蟻集團期貨及期權將於本周四（５日）推出，與股份相關的衍

生權證於上市當日掛牌，而螞蟻集團上市當日，將納入認可沽空指定證券名單。

另外，港交所已通知發行商，與螞蟻集團相關的衍生權證可於上市當日掛牌。（ｂｉ）

