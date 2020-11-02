《本港經濟》９月零售貨值連跌２０個月，跌幅收窄至１２﹒９％

《經濟通通訊社２日專訊》政府統計處公布，本港零售銷貨價值連跌２０個月，今年９月臨

時估計為２６１億元，較去年同月下跌１２﹒９％，跌幅比８月修訂後的１３﹒１％輕微收窄，

並為去年７月以來最小跌幅，惟仍較市場預期跌１２﹒３％略為遜色。扣除其間價格變動後，９

月零售總銷貨數量的臨時估計按年跌１３﹒４％，跌幅與８月修訂後相同，但比市場預估跌

１３﹒５％略差。

今年首九個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌２８﹒７％，而總銷貨數量則跌

３０％。



＊珠寶鐘表銷貨值跌２６％＊



按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年９月與去年同月比較，食品、

酒類飲品及煙草的銷貨價值下跌１１﹒１％。其次為珠寶首飾、鐘表及名貴禮物（銷貨價值下跌

２５﹒７％）；電器及其他未分類耐用消費品（下跌３８﹒７％）；服裝（下跌２０﹒６％）；

藥物及化妝品（下跌４５﹒５％）；燃料（下跌４﹒６％）。

同期，超級市場貨品的銷貨價值按年上升３﹒８％。其次為百貨公司貨品（銷貨價值上升

５﹒５％）；其他未分類消費品（上升１６﹒７％）；汽車及汽車零件（上升１７﹒１％）。

今年第三季與第二季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計上升５﹒９％，而

經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則上升５﹒１％。



＊政府：零售業經營環境短期仍充滿挑戰＊



政府發言人表示，９月零售銷售的按年跌幅仍然顯著。然而，考慮到當月的比較基數未如８

月般低，零售業表現隨著本地第三波疫情減退實際上已較８月時有所改善。展望未來，發言人進

一步指出由於訪港旅遊業難以迅速反彈，勞工市場仍然受壓，零售業的經營環境在短期內仍會充

滿挑戰。不過，隨著本地疫情維持穩定，以及社交距離措施近期有所放寬，本地消費情緒可望進

一步好轉。政府會密切留意相關發展。（ｃｌ）

