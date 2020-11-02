【夜期時段】即月期指報２４４３５點，升１０２點，低水２５點

《經濟通通訊社２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４３６２點，升２９點，低水９８

點，最新報２４４３５點，升１０２點，低水２５點，合約成交１２００張。

即月國指期貨在夜期時段開市報９９２７點，升２５點，低水１０點，最新報９９３６點，

升３４點，低水１點，合約成交９２０張。

