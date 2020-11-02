余偉文：暫未見本港樓市周期有明顯轉變及需調整逆周期措施

《經濟通通訊社２日專訊》金管局總裁余偉文出席立法會財經事務委員會會議後表示，今年
本港樓價反覆，１０月份疫情放緩，價格及睇樓量又有所回升，當局將持續監察樓市變化，以審
視逆周期措施是否需要作出調整。
不過，他指出，相關措施主要是因應周期轉變而調整，現時暫時未看到本港樓市周期有明顯
轉變以及需要作出調整。（ｓｋ）
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