余偉文：暫未見本港樓市周期有明顯轉變及需調整逆周期措施

《經濟通通訊社２日專訊》金管局總裁余偉文出席立法會財經事務委員會會議後表示，今年

本港樓價反覆，１０月份疫情放緩，價格及睇樓量又有所回升，當局將持續監察樓市變化，以審

視逆周期措施是否需要作出調整。

不過，他指出，相關措施主要是因應周期轉變而調整，現時暫時未看到本港樓市周期有明顯

轉變以及需要作出調整。（ｓｋ）

