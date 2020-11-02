【金融科技周】許正宇：研對虛擬資產平台強制發牌，稍後進行諮詢

《經濟通通訊社２日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇今日於金融科技周公布兩項全新政

策措施，主要為推動香港金融科技發展，針對行業痛點與需求。當中，港府考慮強制發牌監管虛

擬資產服務提供者（ＶｉｒｔｕａｌＡｓｓｅｔ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｐｒｏｖｉｄｅｒｓ），會

全面監管證券型及非證券型代幣（Ｖｉｒｔｕａｌ ａｓｓｅｔｓ ｗｉｔｈ ｏｒｗｉｔｈｏ

ｕｔ ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ ｆｅａｔｕｒｅｓ）交易服務，所有虛擬資產交易平台須從證監

會取牌，稍後會就發牌制度的建議進行公眾諮詢。



＊須執行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例措施＊



他指，發牌制度建議中，相關虛擬資產平台需取得證監會發出的牌照，並執行《打擊洗錢及

恐怖分子資金籌集條例》下的相關措施以及其他保障投資者和防止市場操控的要求。這將為虛擬

資產市場的發展取得監管與發展之間的平衡，既為投資者提供更佳保障，又同時促進行業發展，

有助吸引高質素的虛擬資產交易商落戶香港，讓這新資產類別進一步豐富香港作為綜合型國際金

融中心的內涵。

與去年底證監會在監管沙盒（Ｒｅｇｕｌａｔｏｒｙ ｓａｎｄｂｏｘ）實施自願性參與

（ｏｐｔ－ｉｎ）的監管試驗計劃不同，這次建議的發牌制度屬強制性。



＊研推「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃＊



另外，財庫局研推「拍住上」計劃，鼓勵傳統金融機構夥拍初創企業進行概念驗證測試（Ｐ

ｒｏｏｆ－ｏｆ－Ｃｏｎｃｅｐｔ）。許正宇指，在「拍住上」計劃下，財庫局將提供財政誘因

，從應用入手鼓勵傳統金融機構夥拍初創企業進行概念驗證測試。這將是政府首次為金融科技概

念驗證測試推出的專門資助計劃，將委託數碼港負責計劃的執行工作。

他又說，財庫局已就以上兩項全新政策措施構思了一段時間，原本由行政長官在《施政報告

》中公布。趁香港金融科技周這年度盛事開幕之際，很高興能與大家分享新的政策措施，亦要感

謝行政長官在決定押後《施政報告》發表日期後貫徹她對政策「成熟一項推一項」的做法，容許

財庫局先公布內容，早日惠及香港金融科技界的發展。（ｂｉ）

