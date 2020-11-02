【金融科技周】陳茂波：首７個月本港逾廿間初創公司集資５億美元

《經濟通通訊社２日專訊》財政司司長陳茂波出席金融科技周論壇時表示，在今年疫情下更

突顯出金融科技的重要性，儘管面對疫情的挑戰，但本港仍保持著金融中心的領導地位，目前有

逾６００間金融科技及初創企業，其中包括有８間獨角獸企業，認為香港已成為亞洲區內，有意

接觸新客戶或投資者的創業首選地及市場，並透露今年首７個月，本港逾２０間初創公司合共集

資近５億美元（約３９億港元）。

他續指，本港近年來積極推出數項創新金融技術，包括快速支付系統「轉數快」、虛擬銀行

、虛擬保險及虛擬資產管理公司等。而據統計，去年香港消費金融採用率為６７％，優於美國及

日本等先進國家。以「轉數快」為例，截至９月為止，「轉數快」共錄得６２０萬個登記，平均

每天處理４２﹒６萬宗實時交易，較２０１８年１０月「轉數快」推出首個月時大增７倍。

他強調，政府大力支持科技金融發展，旗下數個政府部門櫃檯亦接受「轉數快」，未來金管

局亦會持續與政府及相關行業緊密合作，進一步提升金融系統，在增加便利的同時，亦以確保其

私隱、安全及安全性。

他又說，目前已有７間虛擬銀行正式提供服務，合共吸引近３０萬零售客戶及超過１０億美

元的存款，並相信這僅屬開始，隨著相關虛擬銀行推出更多不同服務，包括靈活的定存及貸款等

，將可進一步削減其成本。（ｙｗ）

