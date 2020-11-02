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02/11/2020 10:28

【香港政情】７民主派人士涉違反《立法會特權法》，周四提堂

　　《經濟通通訊社２日專訊》今年５月８日共７名民主派人士涉嫌在立法會內務委員會會議上
作出擾亂行為，違反《立法會特權法》，昨被警方拘捕，包括民主黨立法會議員胡志偉、尹兆堅
、黃碧雲、工黨議員張超雄和主席郭永健、人民力量前議員陳志全、議會陣線前議員朱凱廸。警
方表示，７人已被落案起訴並獲保釋，本周四將在東區裁判法院提訊。
　　民主派立法會議員其後召開記者會，批評事件是政治檢控，又發表聲明指政府極權濫捕，打
壓立法會議員及市民的抗爭權利，予以強烈譴責。他們表示，特權法原意是保護立法會議員，但
就被政府濫用，相當荒謬。
　　當日主持內會會議的李慧琼就指，《立法會權力及特權條例》除了保障議員言論自由，亦列
明襲擊、干預、騷擾、抗拒正在執行職務的立法會人員都均屬違法，警方要嚴肅跟進處理。

＊湯家驊：立法會不是獨立王國＊

　　行政會議成員、資深大律師湯家驊在電台節目表示，權力及特權法的立法原意是保障立法會
的獨立性、尊嚴和運作，根據涉及前立法會梁國雄的案例，條例豁免事項包括議員在議會上的言
語，但不包括其他行動。
　　對於有意見指權力及特權法是為了保障議會免受外界干預，並非用來對付議員，湯家驊說，
立法會不是獨立王國，如果有些事情是立法會主席無法處理，則需由警方處理。對於當日有建制
派議員亦離開座位走到主席台附近，湯家驊說，今次事件是涉及刑事罪行，如果有關行為是意圖
阻礙議會運作，則有機會干犯相關條例，但如果是為了避免其他人阻礙議會運作，則沒有犯罪意
圖。

＊梁家傑：當局利用特權法「斬」議員非常荒謬＊

　　公民黨主席、資深大律師梁家傑則認為，今次事件明顯有政治目的，當局想在延任一年的議
會製造白色恐怖和寒蟬效應，權力及特權法原本是用來保護議員的「尚方寶劍」，但現時卻被行
政機關用來「斬」議員，是非常荒謬的事。梁家傑說，政治問題應該政治解決，不能用強權解決
，即使可以震懾於一時，亦不能得人心於永遠。他又指，當日工聯會議員郭偉強涉嫌將時任人民
力量議員陳志全拖在地上，質疑為何警方沒有處理。（ｓｌ）

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