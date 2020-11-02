【新冠肺炎】陳肇始擔心疫情：若違規多不排除收緊社交距離措施

《經濟通通訊社２日專訊》食物及衞生局長陳肇始在電台節目表示，留意到過去的周末，市

民趁萬聖節有較多聚集，加上昨日出現３宗與酒店渡假相關病例，情況令人相當擔心。她呼籲市

民自律，明白大家都想稍為放鬆，但亦應盡量減少聚集，因為進入冬天必須嚴防第四波疫情的爆

發，現時不宜再放寬社交距離措施。

陳肇始又指，留意到有酒吧出現違反防疫規定的情況，食環署聯同警方已加強執法，若違規

情況多，不排除會收緊限制措施。

陳肇始回應香港大學深圳醫院院長盧寵茂批評本港檢測工作多「甩漏」時表示，當有較多個

案爆發時，大量檢測樣本需時處理；加上未有亞博館社區治療設施時，醫管局床位緊張，現時已

增加檢疫設施，公私營檢測量亦已加大，政府正研究強制檢測的法律框架，相信有能力控制疫情

，亦有足夠設施處理，會繼續以本地及輸入個案清零為目標。



＊何栢良：周末市況響警號＊



港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目表示，過去周末市面抗疫情況響起警號，個別

地點人山人海，有人無遵守防疫規定，形容又再出現疫情爆發循環，每當放寬措施有市民無遵守

防疫規定，疫情就會反彈，上個月已出現兩次小循環，有感染群組與長假期活動有關，預計本地

個案會陸續有來。

他又指，留意到剛出現的初步確診病例，患者曾到酒店渡假，之後與家人或同事食飯，有機

會引發群組感染，病毒傳播的速度與社交活動的頻率、參與人數、有無戴口罩等都有關係，呼籲

市民盡量減少聚集人數。（ｈｙ）

