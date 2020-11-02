  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/11/2020 10:04

【新冠肺炎】陳肇始擔心疫情：若違規多不排除收緊社交距離措施

　　《經濟通通訊社２日專訊》食物及衞生局長陳肇始在電台節目表示，留意到過去的周末，市
民趁萬聖節有較多聚集，加上昨日出現３宗與酒店渡假相關病例，情況令人相當擔心。她呼籲市
民自律，明白大家都想稍為放鬆，但亦應盡量減少聚集，因為進入冬天必須嚴防第四波疫情的爆
發，現時不宜再放寬社交距離措施。
　　陳肇始又指，留意到有酒吧出現違反防疫規定的情況，食環署聯同警方已加強執法，若違規
情況多，不排除會收緊限制措施。　
　　陳肇始回應香港大學深圳醫院院長盧寵茂批評本港檢測工作多「甩漏」時表示，當有較多個
案爆發時，大量檢測樣本需時處理；加上未有亞博館社區治療設施時，醫管局床位緊張，現時已
增加檢疫設施，公私營檢測量亦已加大，政府正研究強制檢測的法律框架，相信有能力控制疫情
，亦有足夠設施處理，會繼續以本地及輸入個案清零為目標。

＊何栢良：周末市況響警號＊

　　港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目表示，過去周末市面抗疫情況響起警號，個別
地點人山人海，有人無遵守防疫規定，形容又再出現疫情爆發循環，每當放寬措施有市民無遵守
防疫規定，疫情就會反彈，上個月已出現兩次小循環，有感染群組與長假期活動有關，預計本地
個案會陸續有來。
　　他又指，留意到剛出現的初步確診病例，患者曾到酒店渡假，之後與家人或同事食飯，有機
會引發群組感染，病毒傳播的速度與社交活動的頻率、參與人數、有無戴口罩等都有關係，呼籲
市民盡量減少聚集人數。（ｈｙ）

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道30/10/2020
Bitcoin升到似火箭 點樣買賣最方便?
剖析天下30/10/2020
【美國大選】倒數4天：選舉人隨時反轉普選大局　賓州廿票最關鍵
財經熱話30/10/2020
【螞蟻上市】螞蟻破紀錄凍資逾萬億　155萬人瘋搶或可人人有份
財經熱話30/10/2020
【月結－多事之秋】內房股難炒　吼冬季取暖概念　騰訊阿里仍看好
財經熱話30/10/2020
【月結－多事之秋】港十月漲648點　下月還看美選戰及疫情發展
中國故事30/10/2020
《神州經脈》螞蟻集團A股凍資創紀錄　五中全會後A場急轉直下
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【etnet Bonus】賞 維柏健【健骨至尊500(無鈉維心配方)】

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>