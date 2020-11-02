【國泰裁員】警發集會反對通知書，國泰工會不上訴明開會員大會

《經濟通通訊社２日專訊》國泰航空（００２９３）大幅裁員後，留下的員工需簽署減薪新
合約。國泰空中服務員工會申請本周三（４日）在國泰城外舉行集會表達不滿，但今日收到警方
的反對通知書，並決定不提出上訴。
工會表示，決定不上訴主要是受機管局機場禁制令及限聚令所限，以及時間不多所致，該會
將於明日召開緊急會員大會，報告工作進度。（ｈｙ）
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